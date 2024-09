A- A+

Cinema Filme "Estranho Caminho" entra em cartaz no Cineteatro do Parque, nesta terça (17) Sessões a preços populares serão oferecidas nos próximos dias 17 e 24, às 19h

O Cinema do Parque receberá a estreia do filme o filme "Estranho Caminho", do diretor cearense Guto Parente, a partir desta terça-feira (17) e na próxima e terça (24). Os ingressos começam a ser vendidos uma hora antes do início de cada sessão, na bilheteria do cineteatro, a preços populares: R$ 10 e R$ 5 (meia). As sessões começam às 19h.

O filme, lançado em 2023, conta a história de um jovem cineasta em visita à sua cidade natal, para retomar a relação com seu pai, com quem não fala há mais de dez anos, quando o rápido avanço de uma pandemia muda a ordem de todas as coisas fora e dentro de seu círculo familiar.

O drama psicológico é o 10º longa da carreira do diretor, roteirista e montador Guto Parente, que foi membro do coletivo de artistas Alumbramento e é sócio da produtora Tardo Filmes desde 2012.

Até o fim do ano, o audiovisual será pauta sistemática numa das mais antigas e agora também bem equipadas salas de projeção da cidade, uma das últimas a celebrar a tradição dos cinemas de rua da capital pernambucana.

Além das sessões semanais, oferecidas pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e Fundação de Cultura Cidade do Recife, com curadoria dedicada à celebração da intensa produção local e nacional, o cineteatro devota suas instalações e maquinários de última geração à realização de importantes festivais e ativações do audiovisual na cidade, a exemplo do Festival MOV, Festival Animage, Cine PE e Festival Janela de Cinema.



FICHA TÉCNICA:

País, ano, duração: Brasil, 2023, 83'

Empresa produtora: Tardo Filmes

Produção: Ticiana Augusto Lima

Roteiro: Guto Parente

Direção de fotogafia: Linga Acácio

Diração de arte: Taís Augusto

Figurino: Thaís de Campos

Som direto e edição de som: Lucas Coelho

Trilha sonora original: Uirá dos Reis e Fafa Nascimento

Mixagem: Paulo Gama

Montagem: Victor Costa Lopes, Guto Parente e irmãs Augusto Lima

Elenco: Lucas Limeira, Carlos Francisco, Tarzia Firmino, Rita Cabaço, Renan Capivara, Ana Marlene

SERVIÇO:

"Estranho Caminho" em cartaz no Cineteatro do Parque

Dias 17 e 24 de setembro

Às 19h

Ingressos: R$ 10 e R$ 5

