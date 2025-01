A- A+

BBB 25 Fim das duplas e eliminação ''falsa'': nova dinâmica prevê reviravolta no BBB 25; entenda Programa entra em nova fase após formação do próximo paredão, e apenas um participante será eliminado pelo público do reality show

Fim das duplas no BBB 25. Sim, a partir do próximo domingo (2), o reality show deixa de ser disputado por pares, como anunciou o apresentador Tadeu Schmidt na última quinta-feira (31), antes iniciar a realização a prova do líder — por enquanto, porém, apenas os espectadores detêm essa informação. O que já se sabe é que, nesta semana, uma nova dinâmica, incluindo uma "falsa" eliminação, prevê uma grande reviravolta no programa.

O início da disputa individualmente acontece após a realização do próximo paredão. A dinâmica acontecerá da seguinte forma:

Nesta sexta-feira (31), a dupla de líderes deverá escolher três duplas para colocar em sua mira — ou seja, uma das três deverá ser indicada ao paredão;

No sábado (1º), haverá a prova do anjo;

No domingo (2), acontece a formação do paredão normalmente — os líderes indicam uma dupla, que se enfrenta com as duas duplas mais votadas pela casa; essas duas duplas deverão entrar em consenso para puxar mais uma dupla para o paredão, num contragolpe (o paredão será disputado, portanto, entre quatro duplas);

Na segunda-feira (3), acontece o Sincerão, com a lavação de roupa suja ao vivo;

Na terça-feira (4), uma das quatro duplas é eliminada, mas apenas um participante dessa dupla deixará o confinamento, sem que os demais participantes saibam disso, é claro; o outro participante será levado a um Quarto Secreto, onde permanecerá até voltar ao jogo.



Como será 'falsa' eliminação no BBB 25?

O último paredão em dupla aconteceu na terça-feira passada. Nesta semana, os participantes vão formar paredões em duplas, acreditando que as eliminações ainda acontecerão em duplas. O público, porém, votará individualmente para eliminar apenas um participante.

Na próxima terça-feira (4), apenas a pessoa mais votada será eliminada. A dupla dela, porém, será direcionada a um quarto secreto e, oportunamente, vai voltar para casa com uma imunidade.

