Fiuk detalha "processo terapêutico" contra vício após ser internado: "Não estou sozinho"

Fiuk usou as redes sociais, na última terça-feira (24), para agradecer o apoio de seguidores após expor publicamente o início de sua batalha contra o vício em cigarro. O ator e cantor, de 33 anos — que precisou ser hospitalizado, no último domingo (23), devido a um mal-estar, com sintomas como exaustão física e uma "tosse muito estranha", nas palavras dele —, começou um "processo terapêutico", como a própria médica responsável pelo caso do artista definiu, para se livrar da dependência do tabaco. "Agora é de verdade", comemorou o filho de Fábio Jr, ao ressaltar que pretende abandonar de vez o tabagismo.

"Tenho que agradecer vocês aí pelo carinho, viu, mano? Vou te falar que dá um carinho no coração, viu, véio? É de saber que não estou sozinho. Um monte de gente aí falando comigo que já teve problema com cigarro, com tudo... Então, vamos! A gente consegue, pô", celebrou o ator e cantor, por meio de um vídeo nos Stories do Instagram, em recado aos fãs e seguidores.

O ex-BBB afirmou que tem total ciência de que precisará de muita calma ao longo do processo contra o tabagismo, algo que atormenta sua família há décadas, como o próprio explicou.

"Meu pai fuma, a minha mãe e meu avô fumava. Todo mundo da minha família fuma. É muito difícil você chegar em casa sentir aquele cheiro de cigarro, sabe? Você fica em volta dessa energia, e é muito chato. Peço paciência nesses dias agora. Estou lutando de uma vez para parar de fumar. A gente começa de pirraça, de brincadeira. Torçam por mim", afirmou.

Em sua passagem pela 21ª edição do BBB - Big Brother Brasil, Fiuk chamou atenção do público pela alta quantidade de cigarros que fumava no reality show. O fato foi motivo, inclusive, para vários memes relacionados ao ator e cantor, que venceu algumas provas físicas no reality show. Durante o programa, ele chegou a consumir seis maços por semana, como o próprio contou à época, ao revelar que havia dobrado a quantidade habitual, para ele, fora do confinamento — o número equivale a 120 cigarros em sete dias.

