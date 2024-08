Filho de Flávio José morre em acidente de carro na Paraíba

A- A+

O filho do cantor Flávio José, John Mike Azevedo, cantor, conhecido artisticamente como Mayke José, morreu nesta quinta-feira (22), após um acidente de carro em Monteiro, na Paraíba. O músico tinha 40 anos.



Informações iniciais apontam para alta velocidade do veículo conduzido pelo filho do forrozeiro paraibano, que teria colidido na traseira de outro carro - que atingido, não resultou em ninguém ferido.

Crédito: Reprodução/TV Paraíba

Mayke chegou a ser socorrido ainda com vida, mas logo veio a óbito. A causa da morte ainda não foi divulgada.





Carreira

Tal qual o pai, Flávio José, 72, Mayke seguia na carreira artística como sanfoneiro e divulgador do forró.



Em sua última postagem no Instagram, ainda em clima junino, um cartaz convidava seus seguidores para curtir o "Melhor São Pedro" da Chapada Diamantina, na Bahia. Foi em terras baianas que Mayke circulou recentemente em turnê.



Fãs e seguidores aproveitaram a publicação para lamentar a partida precoce do artista.



"Descanse em paz", "Eu não estou acreditando" e "Que Deus conforte o coração da família enlutada" foram alguns dos escritos levados por seguidores de Mayke à rede social.



Outro seguidor escreveu que ele estava feliz pela turnê de shows que havia feito na Bahia. "Deus conforte os corações dos familiares", finalizou na postagem.



Com voz que remetia ao pai, Mayke era além de cantor, compositor.



No Spotify, a canção 'Rancho do Vaqueiro, consta como single lançado em 2020.

Já em 2019, Mayke José lançou um álbum ao vivo com 26 faixas, algumas delas conhecidas na voz de Flávio José.



Entre elas, "Seu Olhar Não Mente", "Tareco e Mariola" e "Pra Você Voltar Pra Mim".





Veja também

Ano Novo Réveillon Recife Marina 2025 terá Gipsy Kings como atração internacional e outros artistas