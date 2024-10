Fortuna de Chrystian provoca briga entre filho e viúva; saiba valor

A- A+

Yuri Paladino, um dos filhos de Chrystian (da dupla com Ralf) acusa a madrasta, Key Vieira, de ocultar bens do músico, que morreu em junho. A informação é do site Metrópoles.

Chrystian morreu em junho de choque séptico em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades.

Além de Yuri, Chrystian também era pai de João Pedro e de Lia, ambos frutos de seu casamento com a influenciadora Key Vieira, que durou 29 anos.

Qual era a fortuna de Chrystian?

Quando morreu, em junho, Chrystian estava com a agenda de shows cheia, apesar da doença. No mês de maio, por exemplo, ele fez pelo menos oito apresentações Brasil afora, em cidades como Eldorado (MS), Maringa (PR) e Rio Quente (GO).

Em Berilo, pequena cidade de pouco mais de 12 mil habitantes no interior de Minas Gerais, o sertanejo fez um show em uma praça pública por um cachê de R$ 145 mil reais. A informação está no Diário Oficial da cidade.

Não há um valor preciso do patrimônio deixado por Chrystian. Segundo o Correio Braziliense, que por sua vez cita o site Metropole Roleplay, ele teria uma fortuna avaliada em cerca de R$ 60 milhões. Partindo do cachê cobrado pelo cantor em Berilo, caso tenha sido o mesmo nos outros shows, em maio ele embolsou cerca de R$ 1,16 milhão.

Quem foi Chrystian?

Chrystian ficou famoso pela dupla sertaneja formada com o irmão, Ralf. A dupla Chrystian & Ralf iniciou a carreira em 1983 e se apresentou até o ano 2000.

Após um ano sem atividades, voltaram a trabalhar juntos em 2001, anunciando a separação definitiva em 2021. Juntos, venderam mais de 15 milhões de cópias de seus álbuns, acumularam milhões de views no YouTube e uma coleção de discos de ouro e platina.

