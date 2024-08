Gilberto Gil anuncia última turnê, "Tempo Rei"; Recife está entre as cidades

A- A+

O cantor e compositor baiano Gilberto Gil, 82 anos, anunciou, na tarde desta terça (6), a sua última turnê, que marcará sua despedida dos palcos: "Tempo Rei" percorrerá o Brasil em 2025.



A turnê começará por Salvador (BA), no dia 15 de março de 2025, e percorrerá as cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Belém (PA), Fortaleza (CE) e encerrará no Recife (PE), dia 22 de novembro de 2025.

"Há muito tempo que eu venho pensando em desocupar meu tempo, não é? No sentido mais convencional da palavra, aquilo que as pessoas sabem que eu sou ocupado. Cantar, tocar, fazer música, gravar músicas, viajar, fazer excursões, encontrar jornalistas e gente, fãs e tudo mais, toda essa coisa. Aviões, trens, ônibus, carros, navios, tudo isso. Ocupam, é um tempão danado", diz Gil sobre a necessidade de diminuir o ritmo de suas apresentações.

"No meu caso já são 70 anos, quase. Quase 70 anos. Então é um bocado de tempo. E o amadurecimento para que decidíssemos que esse ciclo todo chegaria ao final foi uma decisão normal, foi uma decisão do próprio passar do tempo. Ele foi nos convencendo de que era preciso chegar uma hora e dizer não chega de tanta correria por aí.

Palco e despedida

Sobre como será sua relação com o palco nos últimos shows da carreira, Gil disse que pretende manter o cuidado com cada detalhe. "Eu espero que seja no padrão histórico da minha relação com o palco. Que foi sempre a obsessão da preparação de tudo para que tudo esteja bem. Eu gosto de ensaiar. Tem essa lenda, correm várias lendas a meu respeito, né? No meio musical, enfim, uma delas é essa coisa de que eu, cada ensaio meu é um show. Eu passo, vou passar o som, que é uma tarefa que todos os músicos têm e tudo mais. O Gil não passa som, o Gil passa show", brincou.



"O tempo foi muito generoso e bondoso comigo no sentido de não me faz\er ter agonias, decepções, acidentes graves nem coisas desse tipo cantando por aí. Então, essa copndição benigna de gfazer o trabalho musical foi a maior dádiva que o tempo me deu no palco", refletiu o artista.



"Para poder fazer esse projeto de 60 e tantos anos de carreira, uma última turnê, a gente não conseguiria fazer sozinhos. Ao mesmo tempo a gente tinha que ter patrocinadores que fizessem sentido também para o Gil e para as marcas. E também a gente não queria usar Lei de incentivo, nem lei municipal, nem estadual, nem federal. Por conta de, né, você já sabe, a maioria aqui já deve saber porque que a gente não queria. A fofoca", disse Flora Gil.



Saudade?

"Acho que vou sentir saudade de um microfone. É o elemento que caracteriza propriamente estarmos no palco. Eu jpa comecei em uma época em que todo som era amplificado e não se cantava sem amplificação. Então, isso vai fazer falta. A coisa da voz e o som da guitarra, da bateria... o 'Gil eu te amo' das meninas. Vou sentir saudade de tudo isso. Ao mesmo tempo vou dizer que não vou ter mais que me ocupar com tudo isso, vou ter outras ocupações. Mas isso tudo vai deixar saudade", comentou o cantor baiano.



Pré-venda

Apesar de a trunê só começar em marçõ de 2025, a pré-venda e venda já começam em agosto. Entre os dias 19 e 22 de agosto, abre a pré-venda para clientes Banco do Brasil (link ainda não disponível). As vendas para o público geral começam no dia 22 de agosto, no site oficial de Gil: www.giltemporei.com.br



Datas e cidades da turnê:



15 de março de 2025 - Salvador - Casa de Apostas Arena Fonte Nova

29 de março de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena

30 de março de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena

11 de abril de 2025 - São Paulo - Allianz Parque

12 de abril de 2025 - São Paulo - Allianz Parque

07 de junho de 2025 - Brasília - Arena BRB Mané Garrincha

14 de junho de 2025 - Belo Horizonte - Arena MRV

05 de julho de 2025 - Curitiba - Ligga Arena

09 de agosto de 2025 - Belém - Estádio Mangueirão

15 de novembro de 2025 - Fortaleza - Centro de Formação Olímpica (CFO)

22 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall



