Gio Elefante lança clipe com protagonismo PCD e apresenta álbum de estreia

O talento de artistas “Def's” ou PcDs (Pessoas com Deficiência) ganharam lugar de destaque, protagonismo e potência no clipe “Meu Desenho”, que vai ao ar junto com a estreia de “Eu Sou Gio Elefante”, primeiro álbum de carreira do cantor e compositor pernambucano, disponíveis no Youtube e nas plataformas digitais no dia 29 de julho.



O clipe é resultado de um projeto colaborativo que busca dar visibilidade e empoderamento a corpos não normativos. Com direção de Giovanni Venturini, ator premiado no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro pela atuação em “Big Bang”, em 2022, e destaque no papel de “Elias”, na série “Justiça 2”, a produção colocou em cena apenas artistas “Def's” ou PcDs.



Além de Gio Elefante, participam desta produção Fábio Passos, Catharine Moreira, João Paulo Lima, que exibem suas belezas singulares de forma sensível e poética. “É uma carta de alforria das prisões que eu nutri em mim durante muito tempo. A composição me leva para esse lugar de uma nova liberdade, de ser mais autêntico, de ser eu mesmo”, afirma Gio Elefante.

Sobre a canção

“Meu Desenho” fala da vivência de um corpo não normativo habitado por uma deficiência física. O samba rock traz em sua letra o processo de reflexão sobre as sensações vividas por quem ocupa este lugar numa sociedade que subestima aquilo que está fora dos seus padrões.



O videoclipe dessa canção busca abrir espaço para produções artísticas não estereotipadas enfatizando os talentos para além de cada corpo. Tanto no clipe quanto na música existe um florescimento e a melodia ilustra isso. Ela evolui a partir da tomada de consciência de sentimentos dolorosos como inadequação, constrangimento por ocupar a condição de ser PCD, a busca por aprovação social, entre outras reflexões.



O ápice da canção marca o empoderamento que vem da libertação desses sentimentos a partir da conquista da autoaceitação. A obra registra o processo de desconstrução vivido pelo cantor pernambucano, Gio Elefante.



Álbum de estreia

“Eu Sou Gio Elefante”, primeiro álbum de carreira de Gio Elefante, produzido por Luccas Maia, está dividido em três partes poeticamente chamadas de "atos". O projeto conta com dez músicas e dois "entreatos" - recurso usado como marcadores entre os momentos da obra.



O primeiro é "Algumas histórias de ontem", seguido por "Paula" e para encerrar: "o fim é o começo". Vale lembrar que a faixa “Te amo que só” já foi lançada. O clipe ficará disponível no Youtube e a música em todas as plataformas digitais.



Sobre Gio Elefante

Gio Elefante é o nome artístico e projeto solo do pernambucano Sérgio Bezerra. Em algumas culturas orientais como a indiana, os elefantes significam prosperidade e abundância. Não à toa, uma das maiores divindades hindus é Ganesha, o Deus elefante. Para Gio, os elefantes simbolizam coragem, que foi fundamental para iniciar sua trajetória e assumir-se cantor e compositor autoral.



Em janeiro de 2020, o artista lançou seu primeiro trabalho, o EP “Das coisas boas”, com três faixas: “afinal”, das coisas boas” e “posso falar. Com influências de artistas de Michael Jackson, David Bowie, Madonna, Duda Beat e Baco Exu do Blues, entre outros, o EP traz reflexões sobre o dia a dia do artista e seu lugar no mundo, misturando estilos como pop eletrônico, funk melodie, manguebeat, entre outras referências musicais.



O single “te amo que só” é a primeira faixa lançada e integrará seu disco de estreia, “Eu Sou Gio Elefante”, com lançamento programado para o dia 29 de julho de 2024. Entre suas parcerias musicais, estão a faixa “Festas e Rituais” (2015) gravada pelo projeto “Valfrido Santiago e Arreboque”, com o compositor Valfrido Santiago.



Gio conquistou o 3º lugar no Festival Estudantil de Música de Pernambuco (2013), com a sua composição “Fala Curumim”, classificado com a banda Zé Pelin, na qual era o vocalista. Devido à classificação, a banda tocou no Teatro Luiz Mendonça, que fica no parque Dona Lindu - Recife (PE).



Ficha Técnica:

Álbum “Eu Sou Gio Elefante”

Composição e Voz: Gio Elefante

Produção musical: Luccas Maia

Vocais: Surama Ramos

Bandolim: Rafael Marques

Teclado: Guga Fonseca

Guitarra: Rogério Samico

Guitarra (Música Prumo): Rodrigo Maciel

Baixo, Beats, Programações, Produção, Mixagem e Masterização: Luccas Maia

Flauta e Sax: Henrique Albino

Flugel: Fabinho Costa

Videoclipe “Meu Desenho”

Direção e roteiro: Giovanni Venturini

Direção de Fotografia, edição e montagem: Lívea Castro

Produção: Paula Marques

Câmeras: Lívea Castro e Will Mattos

Performances: Catharine Moreira, Fábio Passos e João Paulo Lima

Libras: Anne Magalhães - Janela Produtora

Audiodescrição: Andréia Paiva (Roteiro e Narração), Felipe Monteiro (Consultoria), Raoni Reis (edição e mixagem)

Apoio: Nó em Rede (PR)

Parceria: Espaço de Artes Integradas

