TELEVISÃO Globo reúne artistas do momento para embalar campanha do ''Criança Esperança 2024'' A 39ª edição do show beneficente vai ser apresentada por Marcos Mion, no dia 9 de outubro

Com 38 anos ininterruptos, ''Criança Esperança'' virou sinônimo de campanha de arrecadação bem-sucedida para muitas gerações. A 39ª edição do show beneficente, que contará com apresentação de Marcos Mion, vai ao ar no próximo dia 9 de outubro e virou referência na infância de muitos artistas e celebridades.



Antes telespectadores, cantores e cantoras de diversas partes do país sobem ao palco deste ano. Em quase quatro décadas, o evento segue a fórmula de misturar hits atuais com uma campanha de arrecadações.



''A gente faz o máximo para estar aqui, é sempre uma honra poder ajudar. Desde criança eu ficava falando para o meu pai doar, nós temos 36 anos, então, crescemos vendo o 'Criança Esperança' e toda vez que eu assistia e via todos aqueles artistas no palco eu também tinha a esperança, como artista, de um dia poder realizar os meus sonhos'', afirma Maiara, que estará na apresentação de abertura ao lado da irmã Maraisa e da cantora Iza.



Marcos Mion comandará a produção beneficente sozinho. Na emissora desde 2021, Mion estreou na Globo no palco do ''Criança Esperança''. ''Tenho um carinho grande pelo especial e memórias afetivas de quando jovem assistia em casa com a família. Vamos receber nomes importantes para nossa música, cultura, história nesta festa, que eu considero a noite mais importante do ano, pois efetivamente, muda a vida de jovens e de crianças. Então é muito bom a gente poder dar as mãos e fortalecer esse propósito'', valoriza.



Além dos mesões com atendimentos telefônicos, o programa contará com participações musicais, representantes e beneficiados das instituições apoiadas pela campanha, que tem o mote ''Dê Esperança a Uma Criança'' e beneficiará 100 instituições. O palco do ''Criança Esperança'' também será cenário do encontro de Daniel Garcia, a Glória Groove, e sua mãe Gina Garcia.



Os dois cantam ''Brincar de Viver'' e ''Meu Anjo''. ''A música fez a diferença de me dar um norte para mim, e representa a minha conexão com minha mãe. É uma emoção. Cresci assistindo, vendo minhas referências chamando o público a participar. Em um ano pude atender ligação foi lindo. E hoje, estar aqui com minha mãe é ainda mais especial'', celebra Daniel.

Elba Ramalho, Lucy Alves, Carlinhos Brown, Salgadinho e Xande de Pilares também se reunirão no palco do programa, misturando os mais diversos ritmos musicais. ''É uma iniciativa que toda vez que eu for convidado, eu venho muito feliz, porque eu sei o que é ser uma criança que precisa de ajuda. As crianças precisam da nossa assistência. O que desejo para minha filha é o que eu desejo para todas as crianças'', vibra Xande.

''Criança Esperança'' – Dia 9 de outubro, na Globo, depois da novela ''Mania de Você''.

