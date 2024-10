A- A+

LUTO Guilherme Bomba é encontrado morto nos EUA; saiba quem é Ele era ex de Demi Lovato e também já teve um affair com a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme

O lutador Guilherme Gomes Vasconcelos, conhecido como Bomba, foi encontrado morto em Chicago, nos Estados Unidos, na madrugada desta terça-feira.



Ainda não há confirmação sobre a causa da morte. Ele deixa uma filha de 1 ano, fruto do seu relacionamento com a modelo Kayla Lauren.



A polícia americana investiga o que pode ter causado a morte de Guilherme. Segundo a família do lutador disse ao GLOBO, um laudo com detalhes sobre o caso deverá sair em até oito semanas. Os familiares estão nos trâmites para trazer o corpo do lutador para o Brasil.

Quem era Guilherme Bomba?

Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Bomba tinha 38 anos e era torcedor do Cruzeiro. Em 2014, ele participou do reality show The Ultimate Fighter Brasil, o TUF. Foi nesta época que ele se mudou para os Estados Unidos. Em Los Angeles, Bomba chegou a lutar pelo UFC, sendo derrotado na sua única disputa. Acabou contratado pelo Bellator, uma liga inferior, onde teve três vitórias e três derrotas.

Em 2017, Bomba viu seu nome ventilado no noticiário por conta de seu relacionamento com a cantora Demi Lovato. O caso entre os dois durou cerca de quatro meses. Ele também já teve um affair com a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme.

