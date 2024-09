Halle Berry diz que Prince a chamou para sair com um bilhetinho

Atriz, vencedora de Oscar e Emmy, modelo e candidata a Miss EUA e Miss Universo, Halle Berry deve ter sua cota de histórias de flertes para compartilhar - e esta foi precisamente a questão feita por Jimmy Kimmel durante a participação da atriz em seu programa, que aconteceu esta semana. Relembrando histórias de sua carreira, a ex-Mulher-Gato compartilhou o jeito inusitado com que o cantor Prince a chamou para sair.

"Eu estava em um dos shows dele aqui na Sunset, no Key Club. E ele fez alguém vir com um pedacinho de papel. Sabe, como as crianças fazem, tipo, ‘você gosta de mim, sim ou não?’ e eu respondi ‘Sim!’, claro, eu estou no show dele, né?", começou Halle.