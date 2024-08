Herdeiros dos Ramones entram em duelo pelo legado da banda punk

A- A+

Leia também

• Quanto custa ver o show do Oasis em Londres? Não vai ser barato...

• Oasis pode faturar quase R$ 3 bilhões em apenas 14 shows de turnê; entenda

• Clube onde Beatles começaram a carreira se torna Airbnb

Anos de disputas sobre o controle do legado dos Ramones ganharam um novo capítulo neste mês quando o irmão de Joey Ramone processou a viúva de Johnny Ramone, acusando-a de violação de marca registrada, diluição de marca e quebra de contrato.

O irmão de Joey Ramone, Mickey Leigh, e a viúva de Johnny Ramone, Linda Cummings-Ramone, controlam cada um 50% da Ramones Productions, a empresa que detém os direitos de propriedade intelectual da banda punk. Joey Ramone, vocalista principal da banda, morreu em 2001, e Johnny Ramone, o guitarrista, em 2004.

No processo, Mickey Leigh, cujo nome legal é Mitchel Hyman, acusa Cummings-Ramone de explorar indevidamente o legado da banda e alavancar sua propriedade intelectual "para sua própria fama e vaidade".



Já Cummings-Ramone processou Hyman em janeiro, acusando-o de desenvolver indevidamente um filme biográfico dos Ramones sem sua aprovação. Esse caso está pendente.

Alan Fisch, um veterano litigante de propriedade intelectual, disse que a participação acionária da Cummings-Ramone na Ramones Productions não necessariamente lhe garantia controle sobre seus ativos intelectuais.

“Só porque ela é dona de metade do negócio não significa que ela tenha o direito irrestrito de usar sua propriedade intelectual”, disse ele. “O fato de cada um dos dois acionistas ter visões diferentes é parte do desafio que eles criaram para si mesmos ao serem donos de 50%.”

Relação fria entre Joey e Johnny

A rivalidade entre Hyman e Cummings-Ramone, de certa forma, reflete o relacionamento notoriamente frio entre Joey e Johnny Ramone. Antes de começar a namorar Johnny Ramone, Cummings-Ramone, uma filantropa e modelo, estava em um relacionamento de vários anos com Joey.

O conflito de Hyman e Cummings-Ramone atingiu um ponto de inflexão em 2018, quando ele a levou para arbitragem sobre o uso das marcas registradas dos Ramones em um evento anual de homenagem a Johnny Ramone.



Hyman também se opôs à adoção do nome “Linda Ramone” por Cummings-Ramone, que ele alega retratar falsamente como a “guardiã do legado” do grupo. (O sobrenome “Ramone” era um pseudônimo e não o nome legal de nenhum membro da banda.)

Representantes de Cummings-Ramone não responderam a um pedido de comentário. Karen Winner, consultora de Hyman, disse em uma declaração que a decisão de Cummings-Ramone de usar o nome há muito tempo causava confusão entre os fãs.

"Infelizmente, ela expandiu seu uso do nome, o que é problemático não apenas para Joey Ramone e os Ramones, mas para seus fãs", disse Winner.

Quando o árbitro decidiu sobre as disputas entre os parentes Ramone, ele expressou frustração com suas batalhas frequentes.

"Mickey Hyman e Linda Cummings-Ramone têm uma missão quase sagrada de serem os zeladores do trabalho criativo da banda, proteger sua marca icônica e educar novos fãs para aumentar sua lenda", escreveu ele.



"Em vez disso, as partes permitiram que seus egos pessoais e sua animosidade um pelo outro interferissem em suas obrigações conjuntas."

Veja também

ARTES VISUAIS ArtRio 2024: pernambucano Bruno Faria terá projeto solo na feira