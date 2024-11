A- A+

CINEMA Hollywood: sapatilhas de Dorothy em "O mágico de Oz" vão a leilão; lance inicial é de R$ 5 milhões Mesmo leilão também oferece relíquias como a bola de vôlei Wilson de 'O náufrago', figurinos originais de Batman e estatuetas do Oscar

A casa de leilões Heritage Audictions, de Dallas, nos Estados Unidos, está leiloando diversas relíquias de Hollywood. Itens como a bola de vôlei que aparece no filme "O náufrago" — apelidada de Wilson pelo personagem principal, vivido por Tom Hanks — e os sapatos de Dorothy em "O mágico de Oz" estão ao alcance de qualquer mortal que esteja disposta desembolsar alguns milhares de dólares.

As famosas sapatilhas de rubi, usadas por Judy Garland em "O mágico de Oz", são o item mais caro do lote apresentado pela casa de Dallas. O lance inicial para levar a peça icônica é de US$ 825 mil (cerca de R$ 5 milhões). Na descrição da peça, a Heritage Audictions descreve o calçado como "o santo graal das recordações de Hollywood".





"Eles eram muito mais do que apenas uma peça de memorabilia de Hollywood, muito mais do que uma peça valiosa da história da indústria. Eles transcenderam Hollywood, a ponto de representarem a poderosa imagem de inocência para toda a América."

