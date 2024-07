Hora do adeus: Julio Andrade, o Evandro de "Sob Pressão", avalia novos papéis para sua carreira

A- A+

Com alto custo de produção, a série “Sob Pressão” foi pensada para ter apenas duas temporadas, que aprofundariam os dramas do filme homônimo, dirigido por Andrucha Waddington e lançado nos cinemas em 2016.

Com elenco estelar e grande potencial de emocionar, a série estreou em 2017 e acabou ganhando fãs e prestígio, o que fez com que o projeto crescesse e durasse além do previsto.

Com cinco temporadas e dois episódios especiais extras, a última temporada da série tem um gosto agridoce para Julio Andrade, intérprete do protagonista Evandro.

Apesar da paixão pelo projeto, onde conquistou prêmios e o carinho do público, o ator assume que a longevidade do personagem já estava começando a incomodar.

“Nunca me dediquei tanto tempo a um mesmo papel. Mesmo com todas as nuances e um roteiro sempre muito envolvente, a sensação de que estava me repetindo começou a ficar mais intensa. Gosto de experimentar e de viver outras histórias. Tive de ser sincero comigo e com a produção”, entrega.

Desde que ficou acertado que a quinta temporada seria a última de “Sob Pressão”, Julio iniciou seu processo de despedida de Evandro. “Foram seis anos juntos. Apesar de ser uma vontade minha, sempre soube que terminar essa relação seria doloroso”, conta, aos risos.

Entre os ensinamentos, o ator acredita que a série o fez enxergar a saúde pública sob um viés mais humano.

“Pude mostrar minha visão de mundo com o Evandro. Ele é minha contribuição social como artista, ser humano e brasileiro. É sempre válido mostrar bons exemplos. Mas não aquelas coisas intocáveis e perfeitas. Evandro ri, chora, fica com raiva, já recorreu às drogas em momentos mais complexos. Ele é um ser errante, mas também é um herói”, valoriza.

Além disso, o ajudou com seu nervosismo em relação a procedimentos médicos envolvendo sangue. “Fingia costume, mas confesso que nunca foi fácil, não fico confortável em ver tanto sangue, mesmo cenográfico. Minha sorte é que minto muito bem”, brinca.



Os episódios finais abordam a saúde mental da equipe médica, que se vê, em diferentes momentos, no lugar de paciente. Evandro precisa lidar com o súbito reaparecimento de seu pai, Heleno, participação especial de Marco Nanini. Distantes há 20 anos, o pai ressurge sofrendo de Alzheimer em estágio avançado.

Além disso, Carolina, de Marjorie Estiano, é diagnosticada com um nódulo na mama. “O Evandro foi ampliado ao longo das temporadas de tevê. Ele tinha um desenho dramático no filme e esses dilemas ganharam outras proporções com o lançamento da série. A quinta temporada tem surpresas e viradas incríveis. A série chega ao fim tendo muito o que dizer”, avalia.



Gaúcho de Porto Alegre, a estreia de Julio na tevê foi com uma pequena participação em “Luna Caliente”, minissérie de 1999 coproduzida pela Globo com a Casa de Cinema de Porto Alegre.

Nos anos seguintes, o ator caiu nas graças de cineastas como Beto Brant, Suzana Amaral e Breno Silveira. Por conta dos filmes, chamou a atenção de diretores e autores de tevê, e acabou convidado para produções como “Passione”, “O Rebu” e “Amor de Mãe”.

Aos 44 anos, Julio celebra a relação mais próxima que mantém com tevê e os convites que vêm surgindo. Apesar do foco em “Sob Pressão”, o ator teve a oportunidade de contar outras histórias entre as gravações das temporadas da série médica, como “Betinho - No Fio da Navalha”, onde vive o protagonista, além de uma participação especial na novíssima “O Jogo que Mudou a História”, que acabou de chegar ao Globoplay.

Já cheio de planos futuros, o ator acertou sua participação em “Maria Bonita”, do Star+, e também em “Raul Seixas: Metamorfose Ambulante”, parceria entre a produtora O2 e o Globoplay. “São trabalhos que entendem meu compromisso com o diferente. Gostei de estreitar os laços com a televisão. Ainda sou muito ligado ao método de cinema e a tevê me leva a uma desconstrução como ator”, ressalta.

