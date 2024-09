Ian McKellen pode voltar ao papel de Gandalf em novos filmes inspirados em 'O Senhor dos Anéis'

A- A+

Sir Ian McKellen pode voltar a um dos principais papeis de sua carreira, numa nova trilogia inspirada no universo criado pode J.R.R. Tolkien.



O ator de 85 anos, que recentemente sofreu uma queda no palco de um teatro em Londres, confirmou que foi convidado para retomar o papel do mago Gandalf.

“O entusiasmo por 'O Senhor dos Anéis' não mostra sinais de diminuir. Não posso contar mais do que isso. Acabei de saber que haverá mais filmes e Gandalf estará envolvido e eles esperam que eu o interprete”, disse McKellen ao "The Big Issue".



"Quando? Não sei. Qual é o roteiro? Ainda não está escrito. Então, é melhor que sejam rápidos", afirmou o ator.

O primeiro filme da nova trilogia vai ser chamar "Senhor dos Anéis: A Caçada a Gollum" e tem lançamento previsto para 2026.



A produção foi anunciada pela Warner Bros em maio e terá Andy Serkis como diretor e protagonista.



Peter Jackson, diretor da trilogia original, é o produtor, enquanto Fran Walsh e Philippa Boyens também retornam para escrever o roteiro.

Veja também

SÃO PAULO Lollapalooza anuncia shows de Justin Timberlake, Olivia Rodrigo e Alanis Morissette