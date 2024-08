A- A+

FESTIVAL Raphaela Santos, Xand Avião e Mari Fernandez estão entre as atrações do Igarafest 2024 Festival, gratuito, acontece em setembro no Sítio Histórico da cidade

Entre os próximos dias 26 e 29 de setembro, Igarassu, Região Metropolitana do Recife (RMR), recebe nomes como Raphaela Santos, Xand Avião e Mari Fernandez para edição do Igarafest 2024.



A festa, gratuita, acontece no Sítio Histórico da cidade, que vai mobilizar o público durante os quatro dias do Festival que celebra os 489 anos de fundação do município e os padroeiros Cosme e Damião.





Programação

Com início na quarta-feira (26), ficará a cargo de Xand Avião, Helton Lima e Marcelo Bragato o 'start' da festa.



Já na sexta, 27 de setembro, é a vez de Priscila Senna, Raphaela Santos e Letícia Bastos tomarem a frente do agito no Sítio.







No sábado 28, Felipe Amorim, Os Neifss e Tuca Barros ocupam o palco do Festival, que será encerrado no domingo (29) com shows de Henry Freitas, Mari Fernandez e Mano Vaqueiro.

Serviço

Igarafest 2024

Com Xand Avião, Helton Lima, Marcelo Bragato, Priscila Senna, Raphaela Santos, Letícia Bastos, Felipe Amorim, Os Neifss e Tuca Barros

Quando: de 26 a 29 de setembro

Onde: Igarassu (Sítio Histórico)

Acesso gratuito

Informações: @igarafest_

