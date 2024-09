A- A+

HUMOR GRÁFICO Ilustrações publicadas na Folha de Pernambuco estão no 51° Salão de Humor de Piracicaba Foram selecionadas para o evento caricaturas de Ailton Krenack e Ariano Suassuna, assinadas por Greg Vieira

O 51° Salão Internacional de Humor de Piracicaba, em São Paulo, selecionou duas ilustrações publicadas na Folha de Pernambuco para a edição deste ano. Os trabalhos ficarão expostos até o dia 3 de novembro, no Armazém 14 do Parque do Engenho Central.

Greg Vieira, ilustrador da Folha de Pernambuco, participa do Salão na categoria caricatura, com duas ilustrações que representam os escritores Ailton Krenack e Ariano Suassuna. Ambas foram publicadas na coluna Folha Gastronômica, assinada por Lectícia Cavalcanti.

No total, o 51° Salão Internacional de Humor de Piracicaba escolheu 453 trabalhos produzidos por 229 artistas de 23 países, nas categorias cartum, charge, caricatura e quadrinhos.



Aberto ao público no final de agosto, o evento tradicional é uma realização da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac) e Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação do Humor Gráfico de Piracicaba (Cedhu).

