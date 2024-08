Imagens mostram como seria a aparência do Pinóquio na vida real, segundo a inteligência artificial

A- A+

A questão de “como seria o Pinóquio na vida real” pode começar a ser respondida por meio de imagens geradas por inteligência artificial. Esses tipos de ferramentas condensam informações da web para gerar novas perspectivas sobre personagens queridos, como o menino de madeira que queria ser real, criado pelo escritor italiano Carlo Collodi em seu romance de 1883, "As Aventuras de Pinóquio".

A sua enorme popularidade, aumentada pelo filme da Disney lançado em 1940, faz com que exista um grande acervo de imagens do mesmo, que assistentes movidos por inteligência artificial aproveitam para lançar uma nova luz sobre estas figuras.

Uma dessas ferramentas é o Copilot, desenvolvido pelas empresas Microsoft e OpenAI. Este aplicativo, que projeta imagens em tempo real e em poucos minutos, possui tecnologias avançadas de IA, geradas pelos mais recentes modelos de linguagem OpenAI, GPT-4 e DALL·E 3 A partir do prompt textual “Como seria o Pinóquio na vida real?”, o assistente gera uma série de imagens para pensar Pinóquio sob uma luz diferente.

Como seria o Pinóquio na vida real, segundo a inteligência artificial?

A primeira imagem de Pinóquio gerada pela IA do Copiloto mostra-o em uma oficina que poderia muito bem ser a de seu pai carpinteiro, Gepeto. Ao seu redor existem modelos de si mesmo em pequena escala, interpretáveis como ensaios anteriores à criação final.



Como seria o Pinóquio na vida real, segundo a inteligência artificial? — Foto: Copilot



O verdadeiro Pinóquio tem todos os traços humanos — cabelos castanhos, pele branca, olhos azuis claros — exceto o nariz arrebitado, que acrescenta centímetros na medida em que o menino conta mentiras. Para roupas, esta versão alternativa de Pinóquio usa uma camisa branca, colete e um chapéu marrom com uma pena vermelha presa.

A segunda imagem com a qual o Copilot imagina Pinóquio na vida real mostra-o no meio de sua transformação humana. Enquanto seu rosto é o de uma criança de pele branca, cabelos castanhos lisos e olhos azuis, a situação muda no pescoço e nos braços, feitos de tábuas de madeira unidas por parafusos. Além disso, a mão de Gepeto pode ser vista dando os retoques finais no rosto de Pinóquio.

Sua roupa consiste em um enorme laço azul e uma camisa vermelha com motivos dourados. Ambas as cores se repetem no chapéu do menino feito de carne e madeira, com predominância do azul. Além disso, a inteligência artificial imagina abelhas ao seu redor, que parecem confundir a madeira do seu corpo com uma árvore onde podem instalar o seu favo de mel.





Como seria o Pinóquio na vida real, segundo a inteligência artificial? — Foto: Copilot

A última imagem com a qual a inteligência artificial projeta Pinóquio na vida real o representa como um menino de madeira, mas no mundo real. Sua figura marmorizada presa por parafusos veste roupas de menino moderno, com camiseta cinza, jeans enrolados nas pernas de madeira e tênis marrom estilo Converse.

Ele aparece sentado em um parque ao ar livre, com os braços apoiados nos joelhos. Ele está sozinho, embora a poucos metros de distância um grupo de “crianças reais” olhe para ele com curiosidade. Perdido em seu mundo, esta versão de Pinóquio no mundo real sorri ao olhar com seus olhos azuis para um ponto indeterminado.





Como seria o Pinóquio na vida real, segundo a inteligência artificial? — Foto: Reprodução

