Inteligência artificial mostra como seria o Pequeno Príncipe na vida real (e em versão brasileira)

A- A+

O francês Antoine de Saint-Exupéry — autor de “ O Pequeno Príncipe”, uma das mais cultuadas fábulas de todos os tempos — completa 80 anos de sua morte nesta quarta-feira (31).



Lançado em 1944, um ano antes do escritor morrer em um acidente de avião, durante uma missão na Segunda Guerra Mundial, o livro percorre temas como solidão, descobertas e sentimentos e se tornou best-seller.

Frases como “tu te tornas responsável por aquilo que cativas” e “as palavras são a fonte dos desentendimentos” se tornaram verdadeiros chavões da literatura. A obra foi traduzida para 250 idiomas e já vendeu mais de 200 milhões de exemplares.

Além do texto, Saint-Exupéry também ilustrou o livro. Com a possibilidade da inteligência artificial, é possível recriar o personagem-título da obra, imaginando como ele seria na vida real. Veja abaixo como seria O Pequeno Príncipe fora das telas, de acordo com o Dall-E, programa que cria imagens a partir de descrições de texto.





Veja como seria O Pequeno Príncipe na vida real

Nesta imagem, o personagem aparece conforme as ilustrações de Saint-Exupéry:





O Pequeno Príncipe segundo as ilustrações de Antoine de Saint-Exupéry — Foto: Dall-E

Abaixo, como ele seria se fosse brasileiro:





Como O Pequeno Príncipe, personagem de Antoine de Saint-Exupéry, seria se fosse brasileiro — Foto: Dall-E

Nesta outra figura, como seria o personagem aos 80 anos:





Como O Pequeno Príncipe, personagem de Antoine de Saint-Exupéry, seria idoso — Foto: Dall-E

Veja também

Ginástica artística Preta Gil, Grazi Massafera e Zélia Duncan comemoram medalha inédita do Brasil na ginástica