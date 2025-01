Implante, preenchimento e mais: veja procedimentos já feitos por Eliezer, que reverteu harmonização

A- A+

Desde que saiu do “Big Brother Brasil”, no qual participou da edição de 2022 ao lado de sua hoje esposa, Viih Tube, Eliezer passou por muitas mudanças estéticas e físicas. Foram preenchimento maxilar, implante capilar e vários outros. No entanto, em entrevista ao “Fantástico” no último domingo, o ex-BBB afirmou ter revertido os preenchimentos no rosto após perceber que seus traços estavam diferentes do que realmente é.

“Tirei tudo, mesmo. Não tenho mais nada. Hoje, o que dá volume ao meu rosto e a mandíbula é a minha barba. Quando eu tiro a barba, meu rosto fica bem mais fino. Hoje em dia não faço mais nada, nem botox. Comecei a retirar em novembro de 2023”, disse o influencer depois em uma conversa com os seguidores por meio de um story, no Instagram.





Depois da saída do reality show, logo após ter passado pelo processo de reversão, Eliezer já realizou harmonização facial, implante capilar e na barba, rinoplastia, preenchimento no maxilar, redução de mama, tratamentos na pele, ginecomastia, camuflagem ortodôntica e lipoaspiração, além de ter colocado lentes de contato dental.





Antes e depois da camuflagem ortodôntica de Eliezer — Foto: Reprodução

Em entrevista ao jornal Extra, o influencer afirmou que a realização dos procedimentos tinham como pano de fundo vários comentários negativos que recebeu:

— Logo que saí do reality show eu ouvi diversos comentários. "Harmoniza o rosto, a boca, mexa no dente, você é prognata, seu nariz é enorme". Tive muita cobrança. E naquela época, eu achava que tinha que mexer mesmo, tinha vontade, fui ajustando, mas depois parei para refletir: Estou mexendo por que eu quero? Até que ponto não estou só fazendo o que mandam? — disse ele no ano passado.

Em outra ocasião, Eliezer afirmou que a própria Viih Tube já tinha comentado a transformação pela qual estava promovendo em seu rosto. De acordo com ele, em entrevista ao gshow, a influencer exclamava: “Você está transformado. Que queixo é esse? Tá muito estranho”

