ainda estou aqui Fernanda Torres: "Surpresa" do Globo de Ouro deu "impulso tardio" para vaga no Oscar, diz imprensa Brasileira vai disputar estatueta de Melhor Atriz com estrelas como Demi Moore

A indicação de Fernanda Torres ao Oscar de Melhor Atriz, pelo papel em "Ainda Estou Aqui", foi classificada pela imprensa internacional como uma das principais surpresas entre as indicações ao prêmio, reveladas nesta quinta-feira (23).

O filme de Walter Salles também vai disputar as estatuetas de Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro.

Jornais como o Los Angeles Times apontaram que Fernanda ganhou um "impulso tardio" com a vitória no Globo de Ouro.

O prêmio "levou os eleitores [do Oscar] que não tinham visto 'Ainda Estou Aqui' a colocá-lo no topo de sua lista de afazeres", segundo o diário americano, que elogiou a performance da brasileira.

"Ela está excelente no drama de época de Walter Salles, interpretando uma mulher desafiadora que mantém sua família unida depois que um regime repressivo leva seu marido embora. Suspeito que a vaga final na concorrida categoria de atriz principal ficou entre Torres e Marianne Jean-Baptiste em 'Hard Truths'. Os eleitores foram com Torres e o filme mais acessível", destacou a crítica do LA Times.

O ano no cinema foi tão competitivo que a Vanity Fair disse ter esperado "várias surpresas e algumas rejeições" entre as indicações.

Mas não foi isso que aconteceu, segundo a revista, que destacou apenas dois casos inesperados desta vez: a ausência de Pamela Anderson, de "The Last Showgirl", na categoria Melhor Atriz e, no lugar dela, a presença da brasileira Fernanda Torres, por "Ainda Estou Aqui".

"A brasileira Fernanda Torres — uma vencedora surpresa no Globo no início deste mês — conquistou a vaga final de melhor atriz ao lado do esperado quarteto Cynthia Erivo de Wicked, Karla Sofía Gascón de Emilia Pérez, Mikey Madison de Anora e a suposta favorita, Demi Moore, de A substância", ressaltou a Vanity Fair, após a revelação das indicadas.

O site Gold Derby, por sua vez, destacou a informação de que Fernanda Torres de junta à mãe, Fernanda Montenegro, como as duas únicas brasileiras a disputar a categoria de Melhor Atriz no Oscar.

A mãe de Fernandinha disputou a estatueta pelo papel em "Central do Brasil", há 26 anos, e foi superada, na ocasião, por Gwyneth Paltrow, de "Shakespeare Apaixonado".

Além das Fernandas, Isabella Rossellini também garantiu uma indicação ao principal prêmio do cinema, conquistado três vezes por sua mãe, Ingrid Bergman.

A atriz vai disputar a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante por "Conclave".

