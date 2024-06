Incêndio: fazenda da atriz Lúcia Veríssimo pega fogo após invasão

A- A+

A atriz Lúcia Veríssimo relatou neste domingo (16) que um incêndio atingiu sua fazenda localizada próxima a Juiz de Fora, em Minas Gerais. Segundo a artista, o fogo começou após um grupo invadir a propriedade e jogar uma guimba de cigarro na mata, que estava seca, enquanto fugiam dos cachorros.

Veríssimo aponta que foi atendida por bombeiros do quartel mais próximo, que, devido à distância, levaram três horas para chegar à fazenda.

A atriz e um funcionário tentaram controlar as chamas do incêndio enquanto o socorro não chegava ao local. Neste processo, ambos respiraram muita fuligem e fumaça, o que provocou a necessidade de ajuda médica.

— Não sei o que seria da fazenda e de mim se eles não tivessem vindo (bombeiros de Juiz de Fora). Eles conseguiram segurar, mas metade da fazenda está queimada (...) Eles subiram morros imensos e entraram na floresta que ardia em chamas altíssimas. Eles são verdadeiros heróis — ressaltou Veríssimo.

A atriz afirma que a publicação visa alertar o público para os riscos de queimadas por balões e guimbas de cigarro durante períodos de seca. De acordo com a artista, a fazenda tem 45% de vegetação nativa de Mata Atlântica.

— Tenho um cuidado imenso com o meio ambiente e proíbo de entrar aqui para caçar e pescar — disse.

Em seu site oficial, a atriz Lúcia Veríssimo ressalta que a fazenda adota um modelo sustentável, onde não são criados animais de engorda. Os funcionários são proibidos de terem bichos presos, inclusive pássaros.

Na fazenda, há gado leiteiro bovino e caprino, cavalos, apiário e aves, como galinhas, pavões, patos e cisnes. O forte da produção é o plantio de feijão, milho, abóbora, hortaliças e frutas.

“Lá os animais morrem de velhos. Como não como carne, se tenho algum convidado que queira carne de frango, mando comprar na casa do vizinho”, diz a artista no site.

Outro caso

Esta não é a primeira vez que a artista denuncia um incêndio. Em 2020, Veríssimo denunciou um caso ocorrido no Vale das Videiras, no Rio de Janeiro.

"Eu nem sei mais o que dizer sobre a ignorância, a falta de responsabilidade e respeito que uma criatura pode ter. Um sujeito coloca fogo no próprio carro para acionar o seguro e “levar vantagem” com a famosa lei de Gérson em vigor no Brasil há tantos anos (me parece que mais em vigor como nunca)."

"Ele queima uma floresta e todos os animais que nela habitam. Uma das mais lindas serras do Rio de Janeiro, colocando em perigo, inclusive, a pequena cidade e todos os moradores do Vale das Videiras. O que se faz com um desqualificado como esses????"

"Quando os brasileiros irão entender e respeitar a natureza como algo primordial para nossa existência? Absurdo, uma história surreal", escreveu a atriz.

