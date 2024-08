A- A+

LITERATURA Inédito de Zora Neale Hurston, que mostra Herodes como precursor de Cristo, será lançado em inglês Romance histórico 'The Life of Herod the Great' será publicado inacabado como a autora deixou

Um romance inédito de Zora Neale Hurston será publicado em 2025. Continuação do romance "Moses, Man of the Mountain", de 1939, na qual a autora e antropóloga americana trabalhava quando morreu, em 1960, "The Life of Herod the Great" (A vida de Herodes, o Grande"), será lançado em inglês no ano que vem pela editora britânica HQ, um selo da HarperCollins.

O manuscrito de Hurston estava no arquivo da autora na Universidade do Kansas, até hoje acessível apenas a estudiosos. O texto será publicado incompleto, como Hurston o deixou, junto com comentários da crítica literária Deborah Plant.

"The Life of Herod the Great" é um romance histórico que conta a história de Herodes, o Grande, um rei judeu que viveu no século I a.C. Segundo o relato bíblico, ele teria ordenado a execução de todas as crianças do sexo masculino menores de 2 anos em torno de Belém - um fato negado pelos biógrafos do rei.

No livro, Hurston apresenta Herodes distante do vilão do relato bíblico. De acordo com o jornal britânico The Guardian, o Herodes de Hurston é "um precursor de Cristo, um homem religioso e filosófico que enriqueceu a cultura judaica e viveu uma vida de valentia e visão."

A obra trará também as descobertas feitas por Hurston em suas pesquisas e correspondências sobre Herodes.

Ao Guardian, a diretora editorial da HQ Fiction, Clare Gordon, afirmou que o inédito de Zora Neale Hurston é “nada menos que uma obra-prima”.

