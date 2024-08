Instituto Shopping Guararapes faz programação especial para celebrar 20 anos de atuação

A- A+

Celebrando seus 20 anos de história, o Instituto Shopping Guararapes lançou a exposição "Sementes para Lembrar", narrando a linha do tempo da organização. A mostra gratuita, que está localizada na praça de eventos até o dia 31 de agosto, traz painel com as principais atividades da instituição.

Nesta sexta-feira (23), às 18h, o instituto vai promover um espetáculo gratuito encenado pelos jovens atendidos na organização nas aulas de música, dança e mediação de leitura. A peça "Sementes para Lembrar", conta a história do Instituto Guararapes através da perspectiva de Pérola, uma jovem aluna que descobre o projeto.

O espetáculo tem o objetivo de explorar as memórias, os desafios e as conquistas que marcaram a trajetória da organização durante os 20 anos de desenvolvimento. O Instituto Shopping Guararapes é uma organização social focada em transformar a vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em Jaboatão dos Guararapes e se desenvolveu ao longo de 20 anos.

Mantida pelos empreendedores do Shopping Guararapes, a instituição fortalece a autoestima intelectual dos jovens, promovendo o exercício da cidadania e ampliando o acesso ao conhecimento através das atividades de arte e educação.

''Nós temos o compromisso de contribuir para um futuro promissor para as crianças e adolescentes. Estamos a serviço deles, cada indivíduo que alcançamos, cada sonho que ajudamos a concretizar, é um passo em direção a uma sociedade mais forte e resiliente'', ressalta Flávia Sousa, coordenadora do Instituto Guararapes.

Além disso, oferece formação profissional para desenvolver competências essenciais à empregabilidade e ao empreendedorismo, e atua como um espaço que garante à comunidade o acesso à leitura, incentivando a formação de novos leitores. Até hoje, mais de 10 mil pessoas já foram impactadas pelas atividades culturais e profissionalizantes promovidas pelo Instituto.

"Desde que entrei no Instituto em 2022, cresci muito, aprendi música e redação e fiz cursos de desenvolvimento profissional e vendas. Todo esse aprendizado me levou ao meu primeiro emprego formal como jovem aprendiz, aqui mesmo no Shopping Guararapes.", afirmou Joana D'Arc, ex-aluna da instituição

Sobre o Instituto Shopping Guararapes

Desde 2004, o Instituto se consolidou como um pilar de transformação cultural e social na região. Suas atividades abrangem uma variedade de programas que visam o desenvolvimento pessoal, educacional e profissional dos participantes. Entre as iniciativas estão aulas de dança, música, mediação de leitura, informática, robótica, cidadania, qualificação profissional e educação ambiental.

