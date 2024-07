"Irreconhecível", Shelley Duvall chamou Robin Williams de "metamorfo" após décadas fora de Hollywood

A- A+

Algumas aparições relativamente recentes de Shelley Duvall surpreenderam fãs e antigos parceiros profissionais da atriz em razão de sua saúde mental, que apresentava sinais de deterioração.



Em declarações ao programa de TV “Dr. Phil”, em 2016, a artista norte-americana, que morreu na quinta-feira (11) aos 75 anos, chegou a dizer que Robin Williams (com quem havia atuado em “Popeye”) era “metamorfo” e que ainda estava vivo. O ator, na verdade, tinha morrido havia dois anos.





À época, a entrevista polêmica rendeu severas críticas à equipe do programa de TV que levou ao ar o material, considerado, por algumas pessoas, “sórdido e sensacionalista”, de acordo com o site The Hollywood Reporter.



Robin Williams e Shelley Duvall em "Popeye" (1980) — Foto: Divulgação

“Estou muito doente. Preciso de ajuda”, disse Duvall em um momento da entrevista, que ficou marcada ainda por declarações da atriz como sobre ter um “disco giratório” dentro dela e estar sendo ameaçada pelo xerife da cidade.

Com uma trajetória versátil no cinema e na TV, na qual conquistou duas indicações ao Emmy, a atriz texana deixou Hollywood na metade dos anos 1990, retornando ao estado natal —e foi lá onde o Dr. Phil a encontrou.

O diretor Lee Unkrich, que esteve à frente de filmes ganhadores do Oscar “Toy story 3” e “Coco”, também de acordo com o Hollywood Reporter, estava à procura da atriz havia já um bom tempo, mas sem sucesso, ficou chocado com o que assistiu naquela entrevista. “Infelizmente, no Dr. Phil, o mundo viu como é viver com uma doença mental não tratada”, comentou ele.

Filmes com Shelley Duvall

Além do clássico de Stanley Kubrick, “O iluminado”, adaptado de livro de Stephen King, em que interpretou Wendy Torrance, a atriz teve uma importante parceria com o cultuado diretor Robert Altman, com quem trabalhou em sete longas, incluindo os clássicos "Nashville" (1975) e "Três mulheres" (1977). Pelo último, Shelley recebeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes.

Foi no Texas, em Houston, que Shelley foi descoberta por Altman, que a chamou para atuar em "Voar é com os pássaros" (1970). No ano seguinte, fez outro longa do cineasta, "Onde os homens são homens" (1971).

No mesmo ano em que escapava do machado de Jack Nicholson em "O iluminado", a atriz apareceu em cena como a Olivia Palito de "Popeye", em que atuou ao lado de Robin Williams. Anos antes, fez uma participação em "Noivo neurótico, noiva nervosa" (1977), drama vencedor do Oscar de melhor filme dirigido por Woody Allen.

Shelley Duvall chorava por horas em 'O iluminado'

Em 1981, Shelley deu uma entrevista falando sobre o difícil processo que foi realizar "O iluminado", em que foi obrigada há chorar por horas e horas por vários dias seguidos. Informações dão conta de que Kubrick teria feito a atriz filmar a cena do taco de baseball 127 vezes. "Nunca mais darei tanto de mim. Se você quer sentir dor e chamar isso de arte, vá em frente, mas comigo não", disse à revista People.

Após 20 anos afastada das telas, Shelley fez uma participação no terror independente "The forest hills" (2023).

