Iza lança clipe de "Como Posso Amar Assim?", música dedicada à filha

A cantora Iza lançou uma música dedicada à sua filha de dois meses, Nala, na noite de quarta-feira (18).

"Como Posso Amar Assim?" foi postada em suas redes sociais, além da primeira foto do rosto da pequena, fruto de sua relação com o jogador Yuri Lima.

A letra aborda o crescimento e o amor da artista pela filha: "Doida para te ver dançando na sala, te ver apagar a primeira vela, traduzir a tua primeira palavra, entender o quanto Deus é poeta [...] Como posso amar assim, sem saber explicar?".



No clipe, podem ser vistas imagens de Iza no quarto da filha, fotos de álbuns antigos, além de uma cartinha escrita à mão pela artista, em que se lia a letra de "Como Posso Amar Assim?"



Com composição de Bruno Caliman, Carolzinha, Iza e Pedro Breder, a música está disponível nas plataformas de streaming, e já recebeu comentários de internautas na postagem.

"Esse clipe ficou tão lindo, íntimo e acolhedor", disse um. "Que coisa mais linda! Ela é sua cara. E que composição preciosa!", escreveu outro.

Confira aqui o clipe



