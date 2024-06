A- A+

TEATRO "Jacksons do Pandeiro": musical em homenagem ao Rei do Ritmo chega ao Recife Teatro do Parque recebe o espetáculo da Barca dos Corações Partidos a partir desta quinta-feira (27)

“Jacksons do Pandeiro”, musical vencedor do Prêmio APTR, desembarca no Recife para curta temporada no Teatro do Parque. As apresentações ocorrem desta quinta-feira (27) até o domingo (30), sempre às 19h.

Estrelado pela Barca dos Corações Partidos, o espetáculo presta uma homenagem ao cantor, compositor e multi-instrumentista paraibano Jackson do Pandeiro (1919-1982). A direção é da pernambucana Duda Maia, com texto de Bráulio Tavares e Duda Rios.

Fugindo de uma estrutura biográfica, a produção opta por contar a trajetória do Rei do Ritmo a partir da maneira como elas se relacionam com as histórias pessoais dos atores. O universo rítmico do homenageado norteou toda a concepção da obra.

Alfredo Del-Penho e Beto Lemos assinam a direção musical do espetáculo. A trilha sonora reúne sucessos de Jackson, como “Sebastiana”, “O Canto da Ema” e “Chiclete com Banana”, além de músicas novas. Todos os instrumentos são tocados pelos atores em cena.

Serviço:

“Jacksons do Pandeiro”

Desta quinta-feira (27) até domingo (30), às 19h

Teatro do Parque (Rua do Hospício 81, Boa Vista)

Ingressos a partir de R$ 19,50, à venda no Sympla

Informações: (81) 99488-6833



