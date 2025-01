Jennifer Aniston é apontada como pivô da suposta separação entre Barack e Michelle Obama; entenda

A atriz norte-americana Jennifer Aniston está sendo apontada como pivô da suposta separação entre o ex-presidente Barack Obama e sua esposa, Michelle Obama. A informação foi divulgada na newsletter da escritora Jessica Reed Kraus e segundo ela os boatos aumentaram por conta da ausência da ex-primeira-dama em eventos públicos com o marido.

O divórcio do casal vem ganhando os holofotes após Michelle não comparecer ao velório de Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA, e também não ir à posse do presidente eleito Donald Trump, nesta segunda-feira (20). Segundo os rumores, a oficialização da separação está próxima de ser anunciada e os dois já estariam vivendo separados.

Em relação ao caso entre Jennifer Aniston e Barack Obama, a atriz rebateu os boatos e afirmou ser mais próxima de Michelle do que o ex-presidente, que ela apenas encontrou uma vez.

"Isso é absolutamente falso. Não há nada verdadeiro nisso. Eu me encontrei com ele uma vez. Eu conheço mais a Michelle do que ele", expressou Aniston em outubro do ano passado, durante sua participação no programa do Jimmy Kimmel Live.