João Pernambuco, o "Poeta do Violão", será celebrado em noite festiva no Bairro do Recife

É de Petrolândia, cidade pernambucana às margens do São Francisco, que o autor de "Luar do Sertão" desbravou a música brasileira.

Foi de lá que há 141 anos o violonista João Teixeira Guimaraes, "João Pernambuco" (1883-1947), revolucionou a música para ser reverenciado, na posteridade, como "Poeta do Violão" - e ser o primeiro nome a escrever para o instrumento solo no País.

Não à toa, nesta quinta-feira (22), Dia do Músico, ele será agraciado com lançamento do projeto audiovisual "João Pernambuco - Coração do Violão", sob assinatura da cantora mineira Glaucia Nasser.

Glaucia Nasser, cantora mineira | Crédito: Vinicius Campos

O fime-espetáculo será disponibilizado logo mais, às 18h, no YouTube de Nasser.



E às 19h30, em frente ao Paço do Frevo, no Bairro do Recife, o Bloco da Saudade e à Orquestra do Maestro Oséas saúdam a primeira aparição do boneco gigante do artista, calunga confeccionado pelo bonequeiro olindense Mestre Camaraão.

Um pocket-show do projeto de Nasser também será apresentado ao público, ao lado de Paulo Dafilin (violão), Cezzinha (sanfona) e Luidinho (sopro) - em paralelo, trechos do vídeo serão projetados em um telão.

João Pernambuco em

São Paulo

A culminância do projeto "João Pernambuco - Coração do Violão" será levado ao público de São Paulo, em 6 de abril de 2025.

A apresentação acontece no palco do Theatro Municipal de São Paulo - local em que o artista se apresentou há mais de um século. O espetáculo foi gravado em maio último no Teatro de Santa Isabel.