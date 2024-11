A- A+

MÚSICA "La Belle de Jour", de Alceu, ganha versão em francês em dueto bilíngue; ouça e assista ao clipe Canção, referência no repertório do cantor e compositor pernambucano, foi lançada pela gravadora Deck

A "moça bonita da praia de Boa Viagem", a "La Belle de Jour" de Alceu Valença - canção-referência que segue de forma atemporal entre as mais tocadas/ouvidas do repertório do artista pernambucano - ganhou versão bilíngue em dueto com a cantora francesa Isabelle Geffroy, a Zaz.



Lançada nesta sexta-feira (8) nas plataformas digitais, pela Deck, a música - concebida no início da década de 1990 - tem inspiração no longa francês de Luis Buñuel, a partir de uma dentre as tantas histórias curiosas que cercam vida e obra de Alceu.

"La Belle de Jour foi inspirada numa situação curiosa que vivi em Paris. Conheci a grande atriz Jacqueline Bisset num bar da capital francesa. No dia seguinte fiz uma canção que transportava a musa do cinema francês para a praia de Boa Viagem, no Recife.



Só que acabei confundindo as atrizes e utilizei o título do filme “A Bela da Tarde”, de Luís Buñuel, cuja protagonista era… Catherine Deneuve. Logo tornou-se um dos meus maiores sucessos.”

O conto acima foi narrado pelo próprio Alceu, em material para a Orquestra Ouro Preto, com quem ele tem o projeto "Valencianas", com "La Belle de Jour" entre as que integram o set list do 'concerto'.







Recife e Paris,

logo ali

"Recife e Paris estão mais próximos. Já no ar em todas as plataformas e com clipe no YouTube o single que marca o encontro de Alceu Valença e Zaz: "La Belle de Jour (Mon bel Amoureux)"!







Para apresentar a parceria com Zaz, no Instagram, Alceu saudou o dueto falando sobre a proximidade da capital pernambucana e da capital francesa, anunciando que a canção já estava no ar, com direito aos mesmos ditos traduzido para o francês:



"Recife et Paris sont plus proches. Le single qui marque la rencontre d'Alceu Valença et Zaz, "La Belle de Jour (Mon bel Amoureux)", est déjà disponible sur toutes les plateformes et avec un clip sur YouTube!"

Zaz, por sua vez, também em rede social, compartilhou os escritos - que serviram como legenda inicial para o clipe do lançamento em formato de animação, com assinatura de Rafael Valença, um dos filhos de Alceu, junto a Meton Joffily de Alencar.





Foi a própria Zaz

quem escreveu...

Para a nova versão do clássico de Alceu, coube a Zaz escrever os versos franceses da canção. Ela celebrou a parceria e desejou um encontro no palco, e no Brasil, com o pernambucano:

“O Brasil sempre terá um lugar especial no meu coração. E eu fiquei muito lisonjeada quando Alceu Valença me convidou para colaborar em sua canção mais mítica.



Coloquei minhas palavras e meu coração, deixando-me guiar pela magia e pela atmosfera do seu “hino”. Não vejo a hora de nos encontrarmos no palco, no Brasil, e sei que isso acontecerá em alguns meses”

Alceu, que conheceu o trabalho da artista francesa pelo YouTube, não negou o seu encantamento.



“Fiquei encantado pela maneira com que ela cantava uma de suas canções nas ruas de Paris. Desde então, fiquei pensando o quanto gostaria de fazer um dueto com ela. A ideia se tornou realidade quando enviamos La Belle de Jour para ela e ela própria verteu os versos para o francês", ressaltou.

Capa da nova versão de "La Belle de Jour", parceria de Alceu com a cantora francesa Zaz | Crédito: Divulgação

