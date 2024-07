A- A+

SERTANEJOC Jorge & Mateus trazem show "A Hora é Agora" a Pernambuco em outubro Festa será realizada no Classic Hall, em Olinda, no dia 18 de outubro

Jorge & Mateus comandam a festa "A Hora é Agora", que foi confirmada em Pernambuco. O evento será realizado no dia 18 de outubro, no Classic Hall, em Olinda.

O show promete um extenso repertório de músicas da dupla, incluindo sucessos antigos e atuais. Também haverá outras atrações na festa, que ainda serão divulgadas.

Uma das duplas sertanejas mais famosas da atualidade, Jorge & Mateus contabiliza mais de 10 discos gravados e 60 milhões de seguidores nas redes sociais. Formada em 2005, a dupla chegou a ser indicada ao Grammy Latino no ano passado.

Serviço:

Jorge & Mateus - “A Hora é Agora”

No dia 18 de outubro

No Classic Hall (Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 130, à venda na bilheteria da casa de shows e através do site Acesso Ticket



