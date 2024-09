A- A+

MÚSICA Journey se apresenta em reality sem Arnel Pineda após ele sugerir saída da banda por críticas a show Músico na banda americana desde 2007 foi amplamente criticado por conta de sua performance no Rock in Rio e chegou a sugerir possível saída

Componentes da banda americana Journey fizeram uma aparição no reality show America's Got Talent, na última terça-feira (24), para uma performance da música “Don't Stop Believing”, uma de suas mais conhecidas.



O vocalista do grupo, Arnel Pineda, entretanto, não foi um dos participantes. Na última semana, após o show no Rock in Rio ser amplamente criticado, o músico chegou a insinuar que poderia deixar o conjunto musical, no qual entrou em 2007.

Na ocasião, a produção do programa anunciou a apresentação como uma performance de Neal Schon e “membros da banda Journey” com Richard Goodall, o vencedor da temporada de 2024 do reality show musical. No lugar de Pineda, quem esteve na voz foi o próprio ganhador do programa de TV.

Alguns dias atrás, no domingo do primeiro fim de semana do Rock in Rio, o show da banda americana — uma das maior sucesso na década de 1980 especialmente — foi bastante criticado.



O som baixo dos instrumentos durante uma parte junto a uma má apresentação do vocalista, Pineda, foram apontados como pontos negativos por diversas pessoas. Depois, o cantor se desculpou publicamente e falou sobre uma possível saída sua do grupo.

“Ninguém mais do que eu neste mundo se sente tão devastado com isso”, escreveu Pineda em uma publicação no Instagram. “É realmente incrível como mil coisas certas que você fez serão esquecidas só por causa disso... e de todos os lugares, é no Rock In Rio.”

Ele continuou: “Estou oferecendo a vocês uma chance agora (especialmente aqueles que me odiaram e nunca gostaram de mim desde o começo) para simplesmente escrever ‘Fique’ ou ‘Saia’ aqui”. Alguns fãs acusaram o músico de querer atrair engajamento.

