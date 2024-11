A- A+

FAMOSOS Após brigar com Juju Ferrari em festa, Andressa Urach volta ao hospital; entenda As duas influenciadoras já haviam protagonizado uma confusão em outubro

Andressa Urach e Juju Ferrari protagonizaram uma briga na madrugada desta terça-feira (26). As duas trocaram tapas durante a festa de lançamento de uma casa de apostas, em São Paulo.

Juju Ferrari arregaçou a cara da Andressa Urach, mds pic.twitter.com/bCsj8agDu2 — Henrique Brinco (@brinco) November 26, 2024

A confusão teve início quando as influenciadoras - que já brigaram anteriormente - dançavam próximas uma da outra. Após trocas de olhares, Urach cuspiu no rosto da ex-amiga, que revidou com um tapa no rosto.

Diante de fotógrafos, jornalistas e outros influenciadores presentes, as duas se estapearam, sendo separadas por pessoas próximas. Depois da briga, Urach foi parar no hospital e, no Instagram, afirmou ter levado quatro pontos no rosto.





A eterna vice-Miss Bumbum já havia sido hospitalizada na semana passada. Na ocasião, ela deu entrada na unidade médica sentindo muitas dores, após gravar vídeos mantendo relações sexuais com oito homens.

Também nas redes sociais, Juju comentou brevemente sobre o barraco. “Algo me falou pra não ir na festa. Estou chateada com tudo isso. As pessoas são sujas”, disse aos seus seguidores.

Essa não é a primeira desavença pública entre as duas. Em outubro, Juju foi colocada para fora da festa de aniversário de Urach, após a aniversariante jogar bebida nela. A briga teria começado quando a criadora de conteúdo adulto fazia um discurso em tom religioso, sendo interrompida pela ex-amiga.

