CELEBRIDADES Juliette circula pelo RJ com moto de R$ 70 mil e óculos inteligentes com câmera: ''Power rangers'' Após ela mostrar seu lado ''motoqueira'', seguidores elogiam a cantora que nasceu em oficina mecânica e tem moto desde criança

Juliette está de "possante" novo. Na última terça-feira (9), a cantora e ex-BBB foi vista circulando pela Barra da Tijuca, bairro onde mora no Rio de Janeiro, pilotando uma motocicleta recém-adquirida, de um modelo lançado recentemente pela companhia Kawasaki, com valor estimado de R$ 70 mil.



Na ocasião, a paraibana de 34 anos utilizava o chamado "óculos inteligentes", criação da empresa Meta com a marca Ray-Ban, e que tem — próximo às lentes, na armação — uma pequena câmera HD capaz de capturar fotos, realizar vídeos e até mesmo produzir transmissões ao vivo por meio das redes sociais. O preço? Cerca de R$ 4 mil.

Depois de publicar registros do momento por meio do Instagram, Juliette recebeu elogios — e passou a ser chamada pelos seguidores, de maneira bem-humorada, de "Powers rangers". "Tem que respeitar uma motoqueira, viu", enalteceu uma internauta.



"Me leva na garupa, Ju", brincou outra pessoa. "Fico admirada com você na moto. Linda e empoderada", comentou mais um seguidor. "Toda vez que vejo ela de moto lembro do Powers Rangers", gracejou mais uma pessoa, citando a série que se tornou ícone da cultura pop nos anos 1990.

Juliette conta que é motoqueira desde que se entende por gente. É que a família da cantora é dona de uma oficina de moto, em Campina Grande, sua cidade natal. Impossível desviar desse destino, portanto, como ela já afirmou em várias entrevistas.

"Eu tenho moto desde que eu sou criança. A minha família tem uma oficina de moto. Eu nasci em uma oficina. Sou motoqueira", explicou a artista recentemente.

