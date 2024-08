A- A+

MÚSICA JØY Brandt lança "A Calma Acalma", seu novo single Cantora e compositora pernambucana radicada no Canadá prepara novo álbum

JØY Brandt, cantora e compositora brasileira radicada no Canadá, lançou um novo single. “A Calma Acalma” já está nas plataformas digitais e promete ser um dos destaques do próximo álbum da artista.

A faixa traz uma reflexão sobre a frenética rotina das grandes cidades, propondo a busca por momentos de tranquilidade em meio à velocidade do dia a dia. Sua sonoridade é uma mescla de elementos da música brasileira e indie.

“Eu quis expressar a sensação de estar perdida em meio à correria de uma grande cidade e que sentimentos isso nos traz. A música é um convite para que as pessoas parem por um momento, respirem fundo e busquem o que seria o seu ‘timing’ individual para alguma realização diferente ou paz interior. A aceleração pode ser usada a seu favor até, se vier com balanço e alguma descontração”, reflete a cantora.



Acompanhando o lançamento do single, JØY Brandt lançou um videoclipe. A narrativa acompanha a jornada de duas personagens interpretadas por JØY e pela atriz pernambucana Kika Farias, com cenas rodadas em locações do Rio de Janeiro.

Ainda sem nome e data de lançamento, o próximo disco de JØY está sendo produzido por Bruno Di Lullo e Mani Carneiro. Serão nove faixas, com Barro e Guilherme Assis também produzindo uma delas, além de três feats.





