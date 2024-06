Kanye West e herdeiros de Donna Summer chegam a acordo sobre uso não autorizado de 'I Feel Love'

A- A+

O rapper Kanye West, agora conhecido como Ye, e Bruce Sudano, músico e viúvo da cantora Donna Summer, chegaram a um acordo sobre uma suspeita de violação de direitos autorais da música "I Feel Love", na canção "Good" (Don’t Die), do álbum de 2024 do rapper, "Vultures 1", com participação de Ty Dolla $ign.

Sudano entrou com uma ação na justiça, em fevereiro deste ano, acusando os rappers de utilizarem a obra da esposa sem possuírem a autorização necessária. No processo, o viúvo alegou que Ye tinha“ usado descaradamente partes reconhecíveis” da música "I Feel Love", mesmo após ter tido a autorização “explicitamente negada”.

— O herdeiro de Summer… não queria nenhuma associação com a história controversa de West e rejeitou especificamente o uso proposto por ele — declararam os advogados de Sudano. — Diante da rejeição, os réus decidiram, de forma arrogante e unilateral, que simplesmente soubariam "I Feel Love" e a usariam sem permissão — complementam.

Em 20 de junho, as partes envolvidas firmaram um acordo. Segundo Larry Stein, advogado de Bruce Sudano, em entrevista para a revista Billboard, ficou entendido que Ye não poderia utilizar a música no futuro.

— Não licenciamos a música — declarou Stein. — E, como parte do acordo, eles concordaram em não distribuir ou usar a música de outra forma. Então, conseguimos o que queríamos — informou.

A música continuará fora de circulação e indisponível em todas as plataformas oficiais de streaming. Para Sudano, o processo foi importante para reforçar a luta sobre os direitos dos artistas decidirem como as suas obras podem ser utilizadas e apresentadas ao público.

