Kika Farias apresenta "Dona Mocinha em An.danças" em circulação por Pernambuco

A atriz e contadora de histórias pernambucana Kika Farias incia a itinerância do seu espetáculo de contação de histórias “Dona Mocinha em An.danças por Pernambuco”, na próxima quinta-feira (14), na Biblioteca Nascedouro (Av. Brasília, Peixinhos), a partir das 14h, com acesso gratuito.



Na apresentação, Kika Farias interpreta Dona Mocinha - personagem que é um misto de andarilha, palhaça e griô. Ela conta histórias populares com seu espírito brincante, cativando crianças e adultos.



O projeto tem incentivo da Lei Paulo Gustavo (LPG) Ações Criativas Pernambuco, edital público lançado pelo Governo de Pernambuco, Secretaria de Cultura, Fundarpe, com recursos do Ministério da Cultura, Governo Federal.

Contação de histórias

A personagem Dona Mocinha em cada canto que chega convida o público para uma roda e entrelaça poéticas da vida e saberes populares em histórias emocionantes.



A andarilha abre sua mala e reconta narrativas que remetem a memórias e a magia de outros tempos. A apresentação tem acessibilidade comunicacional, com intérprete de Libras e audiodescrição, possibilitando a compreensão por pessoas surdas, ensurdecidas, cegas ou com baixa visão.

A itinerância segue para o município de Condado com apresentação, no dia 16 de novembro, às 19h, no Cavalo Marinho Estrela Brilhante da Mestra Nice (Rua Nilo Jeronimo de Souza, 207 ).

O projeto terá ainda uma terceira apresentação, com local a definir. A data será comunicada por meio do instagram (@mimosdehistórias).

Sobre a artista

Kika Farias é atriz, contadora de histórias, arte educadora e produtora da Mimos de Histórias. Formada pela Escola de Teatro Martins Penna, Kika Farias atualmente cursa Licenciatura em Teatro, na Faculdade Cesgranrio. A artista iniciou, em 2002, os seus estudos nas artes cênicas em Pernambuco.



A partir de 2008, passou a se dividir entre Pernambuco e o Rio de Janeiro, transitando pelas artes cênicas e pelo audiovisual. No âmbito da narrativa e da arte educação, desenvolveu diversas produções, intervenções poéticas e oficinas.



Como atriz, atua em filmes e novelas. Em 2009, Kika recebeu o Prêmio Melhor Atriz Infantil, no XIIº FESTAC (Cubatão) e, em 2010, ganhou o Prêmio Coletivo de Melhores Atrizes no Festival de Cinema de Biarritz (França).

Durante sua trajetória, Kika Farias se apresentou em diversos espaços no Brasil e na Colômbia. Em 2021, teve o projeto Mimo de Histórias contemplado pela Lei Aldir Blanc PE. Em 2023, foi contemplada com o Edital SESC Pulsar e Cultural para Infância. Em 2024, foi contemplada pelos editais da Lei Paulo Gustavo do Governo de Pernambuco e da Prefeitura de Paulista.

Ficha técnica

"Dona Mocinha em An.danças por Pernambuco"

Produção: Mimos de Histórias - Kika Farias

Concepção e atuação: Kika Farias

Figurino e cenografia: Kika Farias

Figurino - Croqui: Rebeca Queiroz e Asaías Lira

Assistente de Produção: Rafael Anaroli (Condado), , Rogério Bezerra (Recife)

Motorista: Fatinha dos Santos

Acessibilidade: Libras: Simone Lyra / Audiodescrição: Ruan Carlos de Oliveira de Lima

Fotos e Vídeos: Arthur Falcão

SERVIÇO:

Dona Mocinha em An.danças por Pernambuco

Quando:

14 de novembro, às 14h - Biblioteca Nascedouro - Av. Brasília - Peixinhos - Recife (PE)

16 de novembro, às 19h - Cavalo Marinho Estrela Marinho da Mestra Nice - Rua Nilo Jeronimo de Souza, 207 - Condado (PE)

Acesso: gratuito em todas apresentações

Instagram do projeto (@mimosdehistórias).

