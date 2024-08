Lançamentos de livros movimentam o Parque da Jaqueira, neste sábado (31)

A- A+

Dois lançamentos de autores pernambucanos serão promovidos na Academia da Cidade do Parque da Jaqueira, neste sábado (31), a partir das 10h. “O Coração e o Tinteiro”, os lançamentos os livro de estreia de “Devvitt”, pseudônimo do jovem escritor Paulo Rafael Ferreira; e “Memórias da Pandemia”, e da autora Celeste Azevedo, ambos publicados pela editora Multifoco.

Para realizar seu primeiro livro, concluído quando tinha apenas 17 anos (hoje tem 21), Paulo criou uma vaquinha virtual. “Eu e meus amigos fizemos a capa e paguei a impressão com meu próprio dinheiro. Achei que não passaria disso, mas uma editora aceitou publicar meu livro, acredita? Aí eu vi o preço de revisão, diagramação e design profissional”, explicou o jovem autor na divulgação de sua campanha bem sucedida.

“Foi uma colega do tempo de escola que me deu a ideia e resolvi colocar esse nome por ser exatamente o que eu gosto de retratar quando escrevo. Textos que são criados para serem sentidos e por isso o coração ser o tinteiro. Porque a tinta usada para escrever, sai diretamente do coração”, explica o autor.

“Memórias da Pandemia”

Também debutando como escritora, Celeste Azevedo lança “Memórias da Pandemia”, inspirado no período do confinamento por conta da Covid-19. “O livro que foi inspirado pelo período no início da pandemia, advindo daí o título. Nele, há textos em prosa e em verso que retratam meu sentir, observando o caos mundial devido ao Coronavírus”, detalha a autora.

“Já escrevia algo em minhas provas e os alunos perguntavam por que não escrevia um livro. Mas , naquele período caótico redigi alguns textos, mostrando a familiares e a Paulo Fernando, ex-aluno e eles me incentivaram a publicar. Juntamos o livro dele e o meu para a Multifoco e eis o resultado”, conta Celeste.

“Há, no meu livro, metáforas utópicas sobre a mudança do ser humano, pois continuo a ser sonhadora, crendo em uma transformação do ser humano e estou buscando viver o agora, sendo sempre grata ao Criador por tudo”, conclui a escritora.

