Leonardo DiCaprio tem noite selvagem com apresentadora de TV em Londres

Relatos dão conta de que o ator Leonardo DiCaprio e a apresentadora do programa de TV britânico "Love Island" Maya Jama - que ano passado foram objeto de especulações sobre possível ligação amorosa - estiveram os mais animados participantes e uma turbulenta festa e recente cheia de estrelas no requintado hotel Chiltern Firehouse, em Londres.

Uma fonte citada pelo jornal "The Sun" disse que "foi uma noite selvagem", em que tudo ficou "um pouco barulhento" e que outros convidados e alguns hóspedes do hotel reclamaram com a gerência sobre Leo e Maya. Outras celebridades presentes na festa incluíram a cantora Ellie Goulding e a modelo Emily Ratajkowski.

Os rumores da ligação de Leo e Maya começaram a surgir depois que eles foram vistos festejando juntos na boate D10 em Ibiza. Acredita-se que eles foram apresentados por amigos em comum, e que o ator posteriormente enviou rosas para ela.

Os dois estiveram juntos depois, em uma festa em Londres em fevereiro do ano passado, antes de passarem mais tempo juntos em Nova York. Eles também foram fotografados com amigos ao deixarem o clube Le Piaf, em Paris, em março do ano passado. Mas Maya negou qualquer romance, escrevendo: “Tenho cuidado da minha vida nas férias . . . não estamos namorando."

Em agosto do ano passado, Maya e o rapper Stormzy, 30 (com quem ela havia namorado até 2019), foram vistos de mãos dadas na ilha grega de Hydra. Os fãs ficaram emocionados ao vê-la reacencer seu relacionamento com a estrela do rap inglês.

Tendo se comportado tímida inicialmente, Maya oficializou as coisas no Instagram em dezembro, compartilhando fotos da dupla no British Fashion Awards, que ela apresentou. Desde então, o casal não teve vergonha de fazer as malas no PDA, tendo feito muitas aparições conjuntas em eventos chiques e compartilhado conteúdo amoroso online.

Já Leo está namorando a modelo Vittoria Ceretti, 25, com quem confirmou o relacionamento em agosto passado, logo após se vincular a Gigi Hadid. Leo e Vittoria se conheceram em maio passado no Festival de Cinema de Cannes, durante a estreia do filme "Assassinos da Lua das Flores".

Os representantes de Maya Jama e Leonardo DiCaprio foram contatados, mas nenhum comentário foi feito.

