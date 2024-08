A- A+

DANÇA "Lily", espetáculo baseado na canção de Chico Buarque e Edu Lobo, será apresentado no Recife Única apresentação da montagem da Pina Ballet Hall pode ser vista no Teatro Luiz Mendonça, no dia 21 de agosto

“Lily”, espetáculo de dança baseado na canção “A história de Lily Braun”, de Chico Buarque e Edu Lobo, terá apresentação no Teatro Luiz Mendonça. A sessão única ocorre no dia 21 de agosto, às 20h.

A produção é assinada pela Escola Pina Ballet Hall, espaço de dança e formação de bailarinos em Recife, credenciado pela Royal Academy of Dance - UK. Valério Cristóvão dirige o espetáculo, com roteiro de Montez Oliveira.

No espetáculo, Lily é a cantora de um cabaré dos anos 1920. Apesar de sua fama e sucesso, seu coração permanece protegido e resistente à ideia de se render a um único amor.

Quando um admirador apaixonado cruza o caminho da estrela, algumas coisas mudam e ela mergulha de cabeça em um romance intenso. Com o passar do tempo, Lily se vê presa em um casamento tumultuado, distante de seus sonhos e aspirações, até que ela é forçada a confrontar seu passado e suas escolhas.



“Lily: um espetáculo baseado na canção de Chico Buarque e Edu Lobo - A história de Lily Braun”

Dia 21 de agosto, às 20h

No Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu, Boa Viagem - Recife)

Ingressos a partir de R$ 25, à venda no Sympla



