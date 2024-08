Lollapalooza 2025 anuncia venda de ingressos; saiba datas e como comprar

A- A+

O Lollapalooza anunciou nesta quinta-feira (8) os valores e as datas de venda de ingressos para a edição 2025 do festival. O Lollapalooza 2025 está marcado para 28, 29 e 30 de março do próximo ano.

Os valores para o Lolla Pass (acesso aos três dias do festival) variam entre R$ 956,25 a R$ 4.272,50. As outras modalidades de ingresso ainda não tiveram datas e valores divulgados.

A pré-venda do Lolla Pass 2025 será exclusiva para clientes Bradesco e realizada entre os dias 13 e 19 de agosto, a partir de 12h. Já a venda para o público geral começará no dia 20 de agosto, às 12h.

Os ingressos podem ser comprados no site da Ticketmaster Brasil ou na bilheteria do Shopping Ibirapuera, em São Paulo.

Veja os valores do Lolla Pass 2025:

Pré-venda: de R$ 956,25 a R$ 1.912,50

Lolla Comfort Pass by Bradesco (acesso aos três dias do festival em uma área exclusiva): de R$ 1.674,50 a R$ 3.349

Lolla Lounge Pass by Vivo (acesso aos três dias do festival em área exclusiva): de R$ 3.316,25 a R$ 4.272,50

Veja também

