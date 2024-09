A- A+

Artes Visuais Lourival Cuquinha expõe no Recife obras visuais desenvolvidas com imigrantes camelôs O artista apresenta resultados do projeto "Transição de Fase" a partir desta terça-feira (24)

O artista visual Lourival Cuquinha traz ao Recife “Transição de Fase”, projeto desenvolvido com imigrantes que trabalham como camelôs em grandes centros urbanos brasileiros. A exposição abre ao público nesta terça-feira (24) e pode ser vista até 28 de setembro, no Pátio de São Pedro e na Rua Imperatriz.

A dinâmica do artista é iniciada por uma conversa com imigrantes que vendem produtos na rua. Ele seleciona alguns para participar do projeto, comprando toda ou parte de suas mercadorias.

Para cada imigrante, é gravada uma entrevista em vídeo e registro fotográfico composto por duas imagens: de frente e de costas, junto dos objetos que comercializa. As fotos de cada imigrante são impressas em superfícies feitas com cédulas de real costuradas, placas de cobre e madeira.



No Recife, Cuquinha vai expor cinco obras, incluindo inéditas que resultam da experiência do artista pelas ruas da cidade. O trabalho de pesquisa foi realizado no semestre passado, com a colaboração dos senegaleses Momar Mbaye e Amâdou Touré, e das venezuelanas Noelis Quijada e Maria Warao.

O artista deve trazer ainda a obra “Transição de Fase // Eloy”, criada em 2015 a partir do seu encontro com o peruano Eloy no Bairro do Recife. As peças serão expostas em uma estrutura pentagonal de cobre. De pequenas caixinhas de som, todas visíveis, os áudios das entrevistas realizadas com os imigrantes serão emitidos e se misturarão espacialmente.

Criada em 2014, “Transição de Fase” acumula 150 obras. Os trabalhos já foram expostos em diferentes espaços, como o Museu de Arte Moderna de São Paulo e na Art Brussels, em Bruxelas, na Bélgica.

Serviço:

Exposição “Transição de Fase”

24, 25, 26 e 27 de setembro, no Pátio de São Pedro, das 10h às 18h

28 de setembro, na Feira Imperatriz das Artes, na Rua da Imperatriz, das 13h às 20h



