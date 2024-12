Luana Piovani diz que vai raspar a cabeça e questiona: 'Vão gostar de mim careca?'

A- A+

Na manhã desta sexta-feira (13), Luana Piovani, que está no Brasil, deu uma passada em um salão de cabeleireiro em Pinheiros e registrou tudo nas suas redes sociais.

Lá, usando uma touca de toalha, surpreendeu seu público dizendo que vai raspar a cabeça



"Resolvi adiantar todos os projetos e estou lavando o cabelo para poder raspar a cabeça", disse.

"Sou dessas malucas, que quando raspa o cabelo fala: ‘Por que não dar uma última lavadinha no cabelo? Por que não cortar esse elo com ele limpo, massageado e hidratado?’", completou.



Ela finaliza o vídeo justificando: "Resolvi adiantar os processos, e com 50 anos o cabelo já vai estar crescido. Será que vão gostar de mim careca?".



Luana Piovani ainda não postou o resultado da sua ida ao salão.



A atriz, que hoje mora em Portugal, está aproveitando a estadia no Brasil. Ontem, visitou o salão de Marco Antonio de Biaggi onde fez as unhas.

Em outro story deixou registrado: "Exausta, mas ainda assim cheia de planos".



Do cabeleireiro, seguiu para o Sesc 14 Bis para assistir ao musical "Torto Arado", dirigido por Elísio Lopes Jr. e baseado no romance homônimo de Itamar Vieira Jr.

Veja também

fã Como pegar o salto quebrado de Taylor Swift durante show no Brasil mudou a vida de um fã