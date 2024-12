The Town 2025: Saiba quando começa a venda de ingressos e quais as atrações já confirmadas

A- A+

O The Town anunciou ontem o primeiro dia completo de programação de sua edição 2025.

No dia 7 de setembro, os fãs de rock poderão assistir aos shows de Bruce Dickinson, Capital Inicial, Green Day Iggy Pop, entre outros.

E para quem já quer se planejar com antecedência, a venda de ingressos para o festival começa no dia 20 de fevereiro, às 19h, com o lançamento do The Town Card.

Este ingresso especial garante acesso a um dia do festival e quem o adquirir poderá escolher posteriormente a data.

Os membros do The Town Club, clube de benefícios criado para os fãs mais apaixonados, terão a oportunidade de participar de uma pré-venda exclusiva no dia 13 de fevereiro, também às 19h.

Com categorias que oferecem vantagens como descontos, acesso prioritário e lounges exclusivos.

Depois do enorme sucesso de sua primeira edição, realizada em 2023, o The Town volta ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025.

Com a promessa de superar o evento anterior, o festival trará novidades como mudanças na organização dos palcos, novas atrações radicais e um espetáculo aéreo inédito.

Idealizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio, o The Town reuniu, na edição passada, mais de meio milhão de pessoas em cinco dias, movimentando a economia de São Paulo e deixando os fãs com gostinho de "quero mais".

Line-up: o que já sabemos

O The Town 2025 promete uma programação eclética, reunindo grandes nomes do rock, punk, pop e muito mais.

Até o momento, algumas atrações de peso já foram confirmadas, especialmente para o dia 7 de setembro, que será marcado por uma celebração histórica do rock e do punk.

Atrações do Palco Skyline (7 de setembro):

Green Day

Sex Pistols com Frank Carter

Bruce Dickinson

Capital Inicial



Atrações do Palco The One (7 de setembro):

Iggy Pop

Pitty

CPM

Inocentes & Supla

Além desses, o festival já confirmou Katy Perry como atração principal do dia 14 de setembro, garantindo uma noite pop.

Uma experiência completa

A "Cidade da Música", espaço onde o evento acontece, é uma área de 360 mil metros quadrados no Autódromo de Interlagos, repleta de atrações e atividades para todos os gostos.

Uma das novidades de 2025 será o espetáculo aéreo da "Esquadrilha Céu", que encantou o público na edição de 40 anos do Rock in Rio.

Durante todos os dias do festival, cinco aviões realizarão acrobacias sincronizadas com pirotecnia e fumaça nas cores do The Town, criando um show inesquecível no céu de São Paulo.

Para 2025, os organizadores prometem mudanças no layout da Cidade da Música, com reposicionamento de palcos e novos espaços:

The Skyline

Palco principal do festival, inspirado nos arranha-céus de São Paulo, continuará no mesmo local da edição anterior.

The One

Agora em um novo espaço, com um anfiteatro natural que oferece uma visão privilegiada dos shows.

São Paulo Square

Inspirado na arquitetura histórica da cidade, trará principalmente jazz e blues e terá uma nova localização.

Factory

Com visual industrial, o palco será reposicionado para oferecer mais conforto ao público.

Market Square

Área gastronômica assinada por grandes chefs, como Alex Atala em 2023, terá espaço climatizado e novas delícias para experimentar.

Quem busca aventura também terá muito o que aproveitar no The Town. As atrações incluem:

Tirolesa: Passa em frente ao palco Skyline, oferecendo uma vista incrível dos shows.

Roda Gigante: Uma visão panorâmica da Cidade da Música.

Megadrop: Emoção garantida para os corajosos.

Montanha Russa: Diversão para todas as idades.

