DESABAFO Lupita Nyong'o conta como 'Um Lugar Silencioso: Dia Um' ajudou a lidar com morte de Chadwick Boseman No longa, a atriz interpreta Sam, mulher com câncer que busca sobreviver ao primeiro dia da invasão alienígena

No elenco de ''Um Lugar Silencioso: Dia Um'', lançado em 27 de junho nos cinemas brasileiros, Lupita Nyong'o, de 41 anos, revela que o filme ajudou de forma ''terapêutica'' a lidar com a morte de Chadwick Boseman, ator com quem fez par romântico no filme ''Pantera Negra'' (2018).

No longa recém-lançado na telona, a atriz é responsável por interpretar Sam, uma poetisa com câncer que busca sobreviver ao primeiro dia da invasão alienígena apresentada na sequência 'Um Lugar Silencioso'. Em 28 de agosto de 2020, Boseman faleceu por conta de um câncer de cólon.

Assim, Nyong'o revelou em entrevista à People, que atuar em Dia Um, foi uma tarefa ''assustadora'', principalmente para uma personagem que ''está realmente enfrentando a sua mortalidade, mesmo antes deste apocalipse acontecer, e cuja vida está escorregando entre os dedos''.

''Foi assustador ter que ir até lá, psicológica e emocionalmente''' completou a artista vencedora do Oscar. Para ela, ter perdido o amigo e parceiro de cena de Pantera Negra, Chadwick Boseman, para o câncer, tornou seu trabalho no longa mais difícil, no entanto, de certa forma o filme acabou sendo uma ferramenta para superar sua perda.

“No final, foi realmente muito terapêutico, porque eu tinha acabado de vivenciar, não muitos anos atrás, a morte de Chadwick Boseman, o que me abalou profundamente”, revelou Nyong’o. Segundo a atriz, o trabalho em “Dia Um” também a ajudou a olhar a vida por outro ângulo “quando achamos que temos todo o tempo do mundo, acabamos subestimando as pessoas e as experiências” concluiu.

Nyong’o ainda contou sobre como sua personagem Sam, se relaciona com suas coisas favoritas na vida e revelou “ela [Sam] teve autonomia até o fim, e partiu em seus próprios termos” dando um gostinho para quem ainda não conferiu o filme.

