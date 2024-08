Maestro Forró será o homenageado da Gigantes do Samba na folia de 2025

A- A+

Para além da batuta e das peripécias singulares quando está sob a regência de sua Orquestra Popular da Bomba do Hemetério (OPBH), Maestro Forró é também conhecido por ser um dos artistas mais completos da cultura pernambucana e, sobretudo, do Carnaval.



Homenageado da folia do Recife em 2016 e do Homem da Meia-Noite no ano anterior, em 2025 ele volta a ser celebrado, também por uma das agremiações mais singulares do Carnaval de Pernambuco, a Escola de Samba Gigante do Samba - espaço do qual fez parte nos anos de 1980, quando integrou a bateria mirim.



O anúncio da homenagem ao Maestro, como tema-enredo da escola na Festa de Momo do próximo ano, será feito nesta sexta-feira (2), na sede da escola, na Bomba do Hemetério, reduto de Forró na Zona Norte da cidade.





Na ocasião, marcada para as 20h e com acesso através de um quilo de alimento não perecível, haverá shows de Luiza Pérola, Tuca Versátil, Max Sandro & Samba dos Adultos.



Arranjador, compositor e educador, Maestro Forró não hesita em admitir que está "super feliz e agradecido ao universo" pela escolha da Gigantes em celebrá-lo.



“Me sinto super feliz e agradecido ao universo por esse momento de homenagem de uma escola que tive a oportunidade de fazer parte da bateria mirim, nos anos de 1980. E viva a Gigante do Samba!", enaltece Forró.

O Maestro complementa afirmando ser a escola "uma das maiores forças dessa comunidade tão rica em diversidade cultural que é a Bomba do Hemetério e que durante 82 anos vem difundindo pelo mundo a diversidade da nossa cultura".

Outras honrarias

Entre as honrarias já direcionadas ao Maestro Forró, está a que o artista plástico Silvio Botelho fez a ele no Desfile dos Bonecos Gigantes de Olinda em 2010.



Já em 2011, Forró recebeu a Medalha Leão do Norte e no ano seguinte veio a Ordem do Mérito Cultural do Brasil.



A agremiação Homem da Meia-Noite também homenageou o artista pernambucano em 2015, que em 2016 foi o nome celebrado no Carnaval do Recife. Além disso, Forró também tornou-se imortal na Academia Pernambucana de Música.

Serviço

Lançamento do tema-enredo da Escola de Samba Gigantes do Samba, com anúncio do homenageado do Carnaval 2025: Maestro Forró

Quando: Sexta-feira (2), 20h

Onde: Sede da Gigantes do Samba - Rua das Crianças, 63, Bomba do Hemetério

Acesso um quilo de alimento não perecível



