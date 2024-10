Maíra Cardi acompanha Thiago Nigro em exames após encontrar nódulo nas costas dele

A influenciadora Maíra Cardi contou em suas redes sociais, na quinta-feira, 17, que o marido Thiago Nigro passou por exames médicos após encontrar um nódulo em suas costas. Nos stories do Instagram, Maíra mostrou que acompanhou ele ao hospital e aproveitou a ocasião para passar por um check-up.

A influenciadora fez exames preventivos. "Fiz ressonância do coração, do intestino, e agora vou fazer ressonância de mama. Inclusive, é uma ótima dica para mulherada que tem prótese", compartilhou ela, explicando que essa foi uma orientação médica, por ter silicone nos seios.

Enquanto tomava um café pós-exames, Maíra disse que o processo do marido foi mais demorado. "Ele passa mal. Subiram os batimentos cardíacos dele por causa do contraste", disse.

Ela então mostrou Thiago deitado de costas em uma maca. "Achei um negocinho, tipo um carocinho nele, e aí a gente vai fazer o exame", disse. Maíra acompanhou o marido para indicar aos profissionais onde ficava o nódulo, pois ele mesmo não lembrava

Foi feito um ultrassom, mas não foi possível identificar o que era. Então, uma dermatologista foi chamada para avaliar com mais precisão. Segundo a influenciadora, a médica disse para Thiago: "Quem é você? Você é alguém famoso? Por que todo mundo quer que eu te atenda rápido".

Até o momento da publicação desta matéria, Maíra não havia comentado sobre os resultados dos procedimentos em suas redes sociais.

