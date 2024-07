A- A+

MATERNIDADE Maíra Cardi desabafa sobre criação dos filhos após polêmica: 'Não sou uma boa mãe' Texto vem dias após Arthur Aguiar acusar a ex de ser uma má influência para a filha, que chamou o celular de um funcionário do ator de 'velho e de pobre'

A influenciadora digital Maíra Cardi publicou um longo texto de desabafo nesta terça-feira (16) em que fala sobre maternidade e a criação dos dois filhos: Lucas, de 22 anos, e de Sophia, de 5. Esta última, fruto do relacionamento dela com o ator Arthur Aguiar, esteve no centro de uma polêmica quando disse que o celular do cozinheiro que trabalha na casa do pai é “velho e de pobre”.

No texto, Cardi, atualmente casada com o empresário e consultor financeiro Thiago Nigro, conhecido pelo apelido de Primo Rico, afirmou que “não sou uma boa mãe e talvez nunca seja”, mas que faz “tudo o que posso e não posso por eles”.

Semanas atrás, Arthur havia acusado a ex-esposa de influenciar negativamente a criação de Sophia.

“Eu errei e erro muito. Sou cheia de erros e limitações. Acho que não sou uma boa mãe, sou boa o bastante para criar meus filhos como deveria. Não tenho o dom de brincar, e me sinto muito culpada por isso! Quem é mãe entende esse sentimento de ser insuficiente”, inicia o texto publicado como legenda de um vídeo no Instagram.

No texto, ela afirma várias vezes sentir que a criação dada aos filhos não foi “suficiente”:

“Sophia veio, e apesar do amor incondicional de mãe, veio novamente o gosto salgado das lágrimas noturnas, pois voltou a me lembrar que eu não sou uma boa mãe e que dói demais estar sozinha”, escreveu.

Confira o pronunciamento de Maíra:

Polêmica com filha

Esta publicação vem depois de uma polêmica que teve no centro exatamente uma discussão sobre a educação da filha da influenciadora com Arthur Aguiar, Sophia. Tudo começou após viralizar um vídeo que mostra Sophia, de 5 anos, dizendo, em tom de deboche, que o celular do cozinheiro que trabalha na casa do pai é "velho e de pobre".

Na gravação, Cleitom rebate o comentário de Sophia e diz que o telefone, Android, é de um modelo novo. A pequena insiste pegando um iPhone e mostrando que, para ela, aquele modelo de aparelho é mais bonito.

"Celular de pobre. O nosso (da minha família) é mais bonito", ela afirma.

"Esse é o último da Samsung, gata. Me dá um de presente, estou precisando", diz o chef de cozinha. "Pede para mãe", rebate Sophia. "Minha mãe morreu, está no céu", responde Cleitom. "Então pede no céu mesmo", retruca a garota. "Ave Maria", reage o carioca.



Reações na internet

O registro viralizou na web e o comportamento de Sophia foi alvo de comentários negativos entre os internautas.

"Reflexo da mãe! Insuportável", soltou uma. "Ela pode estar qualquer coisa, menos brincando. Está falando muito sério, isso sim", afirmou outra. "Cuidou da alimentação e esqueceu da educação e respeito!", acrescentou uma terceira. "Imagino o que muitos funcionários dessa casa devem ter que suportar todo dia", refletiu um. "Educação passou bem longe, né?", observou outra. "É triste uma criança já tendo esse tipo de comportamento", lamentou um.

Após a repercussão negativa do caso, Arthur Aguiar também se posicionou sobre o assunto. O ator e cantor, de 35 anos, reconheceu que a fala da filha foi "muito ruim", em suas palavras, e pediu desculpas, por meio das redes sociais, para quem se sentiu ofendido. "É chover no molhado falar que eu não concordo com esse tipo de atitude. Não estava presente na hora do vídeo. Se tivesse visto, teria falado, independentemente se foi gravado ou não", contou ele.

