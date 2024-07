Maíra Cardi e Primo Rico movimentam a internet após rumores de separação

A- A+

Internautas "invadiram" a caixa de comentários dos posts mais recentes de Maíra Cardi e Thiago Nigro, no Instagram, após rumores darem conta de uma separação entre o casal.

Os boatos acerca do suposto divórcio entre os influenciadores digitais — que oficializaram a união no fim de 2023 — surgiram na madrugada desta terça-feira (9), por meio do X (antigo Twitter). "É verdade?", questionou um seguidor de ambos. "Que história é essa de separação?", perguntou outra pessoa.

A ex-BBB, que se define como coach de emagrecimento, manifestou espanto, nesta manhã, com a repercussão do que ela define como uma "invenção". Na noite da última segunda-feira (8), o casal mostrou que estava junto, seguindo a rotina normalmente.

Consultor financeiro, Thiago Nigro, mais conhecido pelo apelido de Primo Rico, expôs nas redes sociais, por volta das 22h, que um caminhão gigante com equipamentos de musculação havia estacionado na mansão dos dois. "Chegou a a academia nova em casa", celebrou ele.

Mais ou menos no mesmo horário, Maíra postou um vídeo dentro da residência em que Thiago aparece ao fundo.

Ao "Uol", Maíra Cardi afirmou que "o povo adora inventar pauta" sobre sua vida. "Cada hora uma nova! Eu seria louca se o deixasse fugir", ressaltou, ao se referir ao marido, nesta terça-feira (9). "Não existe no mundo companheiro melhor que Deus poderia ter me apresentado! Sem dúvida ele foi meu melhor presente da vida toda! Estamos amarrados eternamente", acrescentou ela.

