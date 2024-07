A- A+

Há mais de dez anos, a família do sertanejo José Rico — que formava dupla com Milionário e morreu em 2015, devido a problemas cardíacos — tenta, sem sucesso, vender uma gigantesca mansão erguida pelo cantor.



O castelo virou alvo da Justiça poucos meses após a morte do cantor. Avaliado inicialmente em R$ 15,2 milhões, o imóvel podia ser adquirido, até 12 de setembro de 2023, por R$ 1,6 milhão.

Aquele era o lance mínimo para o leilão judicial, mas nenhum interessado se apresentou. O imóvel penhorado tem um castelo e outras edificações não averbadas, ou seja, barracões em anexo não registrados. Ela começou a ser construída em 1991 — e o cantor morreu sem vê-la concluída. Em maio do último ano, o local foi a leilão para pagar dívidas trabalhistas.



Mas a família do sertanejo não está sozinha quando o assunto é enfrentar muitas dificuldades para se desfazer de mansões tão valiosas. Mesmo com o mercado imobiliário de luxo em recuperação após a pandemia de covid-19, muitas celebridades não têm conseguido — por diferentes razões — negociar esse tipo de patrimônio.

Maitê Proença

A atriz parece estar com dificuldades para vender seu apartamento em Copacabana. O imóvel fica no edifício Chopin, vizinho do Copacabana Palace, na Avenida Atlântica, a via rente à praia mais famosa do Brasil. Inicialmente, Maitê colocou o apartamento à venda por R$ 4,9 milhões, em agosto do ano passado. Recentemente, o valor pedido foi reduzido para R$ 4,5 milhões.

"É o melhor apartamento que tem no prédio. O mais iluminado, mais claro, mais bem acabado, mais tudo. Então, se quiserem...", disse a atriz à Quem.

O apartamento tem 300 metros quadrados, vista para o mar, hall de entrada e dois quartos, sendo uma suíte. Originalmente, eram três quartos na planta. Há sala de estar/jantar, sala de TV, banheiro social, cozinha com louceiro e despensa, área de serviço, dependência e banheiro de serviço, além de uma vaga de garagem com quarto para motorista.

Clodovil

Construída em área de preservação ambiental, a mansão construída por Clodovil Hernandes em Ubatuba, no Litoral Norte do estado, está em ruínas. A propriedade, que chegou a ser avaliado em R$ 1,6 milhão, foi outra a não encontrar um comprador, após ser leiloada mais de uma vez.



Em 2021, uma nova tentativa de leilão foi feita, após a Justiça anular o último, de 2018, quando foi arrematada por R$ 750 mil — Foto: Reprodução



Em março deste ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) negou o pedido de demolição total da mansãoO pedido, emitido pelo Ministério Público (MPSP).

Em 2021, uma tentativa de leilão foi feita, após a Justiça anular o último, de 2018, quando a casa foi arrematada por R$ 750 mil. A compradora pediu a anulação, pois o edital não dizia que, por estar localizado no Parque Estadual da Serra do Mar, o imóvel não poderia sofrer uma série de alterações necessárias, após tantos anos em desuso. A casa, no entanto, foi construída antes da criação do parque.

Devido à sua localização, parte da construção já havia sido demolida por ordem da Justiça. No entanto, em 2021, o Ministério Público de São Paulo fez um novo pedido e solicitou a demolição total do imóvel. O órgão alegou que, na época da definição da área que deveria ser derrubada, teria ocorrido um erro. O MP ainda afirmou que novas provas teriam comprovado a necessidade de demolição total do imóvel.

Alec Baldwin

E não é só no Brasil que tem celebridade tentando mais uma vez se desfazer de imóveis de luxo. Alec Baldwin quer se desfazer de uma mansão de 929 m² em Nova York, que está no mercado desde setembro de 2022, quando foi anunciada por R$ 143 milhões, de acordo com o "The Intercept". O imóvel tem sete quartos, nove banheiros e fica localizado em uma área de 40 mil m².



Alec Baldwin participou de comercial para ajudar com a venda de casa — Foto: Reprodução YouTube

Para a venda da propriedade, Alec apareceu em vídeo publicitário e deu um "desconto" de mais de R$ 49 milhões no valor original da casa, que agora custa R$ 93 milhões.

"Olá, sou Alec Baldwin. Tenho esta casa aqui desde 1982. Quando era mais jovem, nós víamos aqui, dormíamos a manhã inteira e passávamos o dia todo deitados na praia. Quando você é jovem, este é o melhor lugar", disse o ator.





Alec Baldwin deu desconto de R$ 50 milhões para vender sua mansão — Foto: Reprodução YouTube

A mansão conta ainda com cinema, sala de degustação de vinhos, biblioteca, piscina, spa e varandas para desfrutar da reserva natural envolvente.

Chiquinho Scarpa

Um caso inusitado é o de Chiquinho Scarpa, que pôs à venda sua mansão de 1,5 mil metros quadrados, localizada em um dos endereços mais caros da capital paulista, no Jardim América, São Paulo.



Os R$ 63 milhões pedidos pelo proprietário têm dificultado as negociações, fazendo com que, até pouco tempo, ninguém tinha sequer feito uma proposta pelo imóvel.

