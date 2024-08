Márcio Dias entoa deslumbre sobre o encontro amoroso em ''Até Porque''; ouça

A- A+

O anseio romântico do músico pernambucano Márcio Dias conduziu ele ao lançamento da canção ''Até Porque'', nas principais plataformas de áudio, nesta quarta-feira (7). O seu primeiro single traz um lado sentimentalista do compositor, que aborda os conflitos amorosos.

Inspirado na nova música popular brasileira, o cantor traz uma sonoridade atrelada ao rock alternativo, que lembra a melodia das músicas de Tim Bernardes e da banda O Terno. Com pelo menos seis composições prontas para serem lançadas, Márcio fala sobre afetividade na escolha de apresentar ao público a sua serene faixa ''Até Porque''.

''Eu tenho muito carinho por 'Até Porque'. Dentre todas as minhas composições, a relação afetiva que criei com a letra foi muito grande. Além disso, o processo de produção com as ideias trazidas pelas pessoas no estúdio aumentaram o meu apego afetivo pela música'', expressou o músico pernambucano.



Contemplando o amor

Márcio Dias anuncia sua chegada com sensibilidade. ''Quando eu cheguei, o amor era de mel e de flor''. A premissa romântica nos versos de ''Até Porque'' retrata o encontro amoroso de uma forma serena, tanto na melodia, quanto na sua letra, escrita por Márcio Dias.

O compositor entoa na composição, uma admiração pelo momento de estar com a pessoa amada, sem a urgência. Ele reflete sobre o desenvolvimento do amor e o conflito que essa sensação traz consigo. A busca por traduzir esse sentimento surgiu de uma observação do cantor.

''Essa música descreve um momento que eu vi e precisei materializar, pois ela de fato fala sobre o amor como uma incerteza, um sentimento íntimo de felicidade e o resultado disso dado em gestos, mas que sempre se encaminham em uma grande contradição. Amar, não amar, felicidade e tristeza. Creio que eu também trouxe sentimentos pessoais, junto a tudo que vi e presenciei'', relatou Márcio.

Cena independente

Aos 19 anos, Márcio integra uma nova cena musical recifense, que rigorosamente utiliza das plataformas digitais e das redes sociais para impulsionar sua carreira. Com vídeos publicados no seu perfil do Instagram e apresentações ao vivo, faltava para o artista incorporar na sua atividade, a utilização dos streamings de áudio.

O jovem cantor se encontrava inquieto para iniciar os lançamentos de suas composições, mas com a estreia de ''Até Porque'', ele deseja mais visibilidade na cena.

''Com o lançamento de 'Até Porque' espero, além do retorno financeiro, obter mais visibilidade dentro da cena musical recifense e maiores oportunidades de shows'', disse Márcio.

Além disso, dessa dificuldade de ser um artista novo no cenário, o compositor fala sobre o desafio de produzir suas músicas com poucos recursos.

''Como músico independente, com certeza o maior desafio que tive foi a questão monetária. A música de modo geral é um meio que necessita de gastos altos, principalmente na questão dos instrumentos, material de gravação e produção'', apontou o artista.

Referências

Ainda que tenha influência do indie rock brasileiro, Márcio carrega consigo também os ritmos regionais do Norte e Nordeste nas suas faixas, como elementos do brega, carimbó e baião. No seu próximo lançamento, a música "Menina" apresenta um mix de brega recifense e carimbó paraense.

Quando se trata de inspirações, o músico contempla nomes como Chico Science, João Gilberto, Lulu Santos e Tim Bernardes. A diversidade de estilo entre suas referências podem confundir o público, mas foi essa convergência que concebeu o trabalho autoral de Márcio.

''Pode-se estranhar a disparidade entre as canções que eles produzem, mas foi a mesclagem da sonoridade reproduzida por eles que formou a minha concepção musical de composição e interpretação artística'', reforçou o músico.

Márcio Dias construiu parte do seu reportório através da sua formação no Conservatório Pernambucano de Música, na época como baterista. O vilão, o principal protagonista de suas composições, surgiu ao longo dos anos, por meio de um processo autodidata do artista.



Produção de “Até Porque”

No Youtube do cantor, ele já havia compartilhado com o público duas canções: “Até Porque” e “Bobo no Paraíso”. Porém, com o lançamento dessa última nas plataformas de áudio, ele revistou a composição para uma nova versão.

''O processo foi muito fluido, a música foi basicamente produzida em um quarto da casa do meu amigo e produtor Vitor Fireman. Ele me auxiliou na pré-produção da música, na construção da identidade dela e também no pós'', declarou Márcio sobre ajuda na gravação de ''Até Porque''.

